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展望會好young青年站出來！　職培成果展現令人刮目相看

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▲台灣世界展望會青少年職培成果展合照。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會青少年職培成果展合照。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國際兒童節前夕，台灣世界展望會辦理原鄉青少年職培方案四年有成，邀請培力的烘焙班、導覽班、木工班及水電班青少年們在花蓮光復糖廠展現所學，看著青少年們有自信地向遊客、與會貴賓分享成果，回想當初青澀的模樣，如今散發光芒的自信，讓社工老師們為孩子感到驕傲！

難得的好天氣，展望會花東培力的烘焙班、導覽班、木工班及水電班青少年在光復糖廠擺攤，邀請到花蓮光復糖廠吃冰的遊客親自嘗試木工班彩繪、烘焙班手做餅乾、導覽班編織、水電班的電燒體驗活動。

▲台灣世界展望會青少年職培成果展合照。（圖／展望會提供，下同）

▲水電班電銲體驗。

花蓮縣政府中區服務中心孫春玉副主任代表縣長出席，並感謝展望會長期持續投入關懷青少年工作，東南扶輪社林金聖社長分享東南扶輪社持續參與展望會的工作，看見展望會做的非常深入。光復獅子會洪子翔會長分享，自己小時候也是展望會的受助對象，現在有機會能夠回饋參與，感到很榮幸。

▲台灣世界展望會青少年職培成果展合照。（圖／展望會提供，下同）

▲導覽班編織體驗。

現場更透過音樂班、烏克麗麗班、街舞班的快閃表演，讓受助的青少年在活動裡表達自己，透過訓練與學習，提升青少年的自信心！

來自秀林手作藝術感興趣的小偉分享，加入木工班後，從切割椅子的造型，到釘書櫃木板都難不到他，安靜內向的小偉目前正努力完成櫥櫃作品，期待完工後要送給媽媽，感謝媽媽的辛勞。就讀烘焙科的小惠想在課餘再加強自己的烘焙技術，主動加入烘焙班後，珍惜每次的學習機會，平日上課將所有配方仔細紀錄，不論是做司康、瑞士捲或是香蕉磅蛋糕都當作考試一樣細心，更帶動整班的學習氛圍。

▲台灣世界展望會青少年職培成果展合照。（圖／展望會提供，下同）

▲木工班青少年繪畫木板體驗。

特別從台東成功參加成果展的小西，課餘時間會打工貼補家用，因家庭經濟困難，家裡需要照顧重度身障的哥哥，做砍草臨時工的母親已告知無力支應他繼續升學的費用…..小西仍在尋找自己的方向，社工老師希望讓小西多些選擇，雖然在校成績不亮眼，但加入水電班後，小西遇到不懂的會主動詢問老師，與同學一起學習如何電銲、修燈管等技能，也漸漸培養了領導能力，社工老師持續的鼓勵與陪伴，也看到小西慢慢獲得自信與肯定。

▲台灣世界展望會青少年職培成果展合照。（圖／展望會提供，下同）

▲展望會東區辦事處蕭文榮主任邀請社會大眾給予展望會支持。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，原鄉青少年職培方案至今已辦理四年，雖然參與方案的青少年因各種難處進進出出，但展望會透過培力方案讓孩子多一條選擇的路和方向。貧窮限制了這些孩子未來發展的可能，展望會能做的就是透過社會大眾的愛心支持，陪伴和引導孩子們多些選擇的餘地，豐富弱勢兒少的生命歷程。

加入展望會協助挪開孩子生命路上的石頭。愛心專線：03-8236868

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