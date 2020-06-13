花蓮推動無痕飲食夜市　東大門夜市各主委承諾全力配合

▲花蓮縣環保局日前邀請東大門夜市各主委及總幹事，協調環保夜市相關事宜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因疫情衝擊，全台觀光產業面臨極大考驗，花蓮縣政府期間積極推動防疫工作，成為全台少數零確診縣市，同時為帶動觀光產業復甦並結合環境保護議題，與東大門國際觀光夜市合作，讓花蓮最具盛名的東大門夜市除了食物極具特色外，也提供觀光客低碳環保、潔淨優質之夜市體驗。

花蓮縣環保局日前特邀請東大門夜市各省一條街主委范國昌及總幹事朱雲潔、自強夜市主委吳建龍、原住民一條街主委吳國民及福町夜市主委黃家明與環保局跨科室結合空、水、廢、資收及環境衛生共同協調環保夜市相關事宜，主委們表示願意對環保盡一份心力並全力配合。

▲東大門夜市極力推行垃圾減量及分類，對環竟保欲盡心力。

環保局預計今年8月份試辦夜市全面使用環保餐具活動，另外為鼓勵民眾外帶自備環保餐具習慣，活動期間自備環保餐具逛夜市者也有額外的獎勵。

花蓮縣環保局積極推動東大門夜市成為環保夜市，宣導並輔導一次性商品源頭減量、資源回收、餐飲廢污水處理、油煙排放控制、低碳節能措施及環境清潔外，將設置環保餐具清洗中心，餐具可以透過嚴格專業清洗的標準作業流程，徹底洗淨殺菌，提供使用者最乾淨的餐具，讓遊客可以吃的開心用的安心。

花蓮縣環保局希望民眾養成自備及重複使用之環保觀念，實行環保，從減少使用一次性用品開始，減量垃圾產生，就從來花蓮逛夜市開始。

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