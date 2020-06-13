麥當勞早餐「隱藏版吃法」曝！為PK妹妹意外發明新菜單　網嗨：我還不買爆

▲許多人認為麥當勞早餐的CP值超高。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

一日之計在於晨！吃早餐是一天活力的來源，隨著速食店的普及，高CP值的麥當勞早餐也成為許多民眾的首選。近日就有網友分享麥當勞早餐的「隱藏版吃法」，意外得到一片叫好聲，網友直呼如果麥當勞真的出了該產品「一定會買爆」。

原PO在《Dcard》發文表示，麥當勞的早餐一直是他心中早餐的超值選擇，「尤其是吉事蛋堡+玉米湯，或是吉事蛋堡+薯餅+玉米湯的組合，這樣早餐花下來的費用大概是42元和62元，用LINEPAY還能再省一些下來，這CP值應該算是比起一般早餐店或超商更高了！」

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原PO提到，雖然吉士漢堡、薯餅還有玉米湯都不錯吃，但偶爾還是要嘗試一下不同搭配吃法，最近她的妹妺就炫耀發明新吃法，把薯餅夾到吉事蛋堡內，軟綿綿的蛋加上薯餅，又爽又夠味。

▲▼有網友分享麥當勞早餐的「隱藏版吃法」。（圖／翻攝自Dcard）

原PO心想不能輸給妹妹，於是就把薯餅放到玉米濃湯裡攪一攪，「結果吸滿湯汁的薯餅吃下去意外有飽足感，而且還蠻好吃的，不小心做出了薯餅濃湯，沒想薯餅這麼百搭！」她也呼籲廣大網友們，一起交流「隱藏版吃法」。

貼文一出後引發廣大迴響，網友們紛紛留言回應，「薯餅濃湯！這有創意夠有意思，而且好飽的感覺哈哈」、「麥當勞若真的出了薯餅濃湯我還不買爆」、「還以為薯條泡玉米湯已很有創意，沒想到這更強」、「根本隱藏菜單阿XD」、「薯餅濃湯感覺不錯欸」、「新湯品出來囉，麥當勞快參考」。

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