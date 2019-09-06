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盧廣仲po薯餅照　意外蓋起早餐樓 「薯餅就是要這樣吃！」

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▲▼麥當勞業配。（圖／業者提供）

消費中心／綜合報導

將「早餐」視為開啟一天神聖儀式的人氣王盧廣仲，喜歡常常在臉書上分享生活瑣事，今天(9/6)上午他PO出速食店早餐薯餅照，分享自己沾番茄醬再沾砂糖的獨門吃法，還發夢「哪天有買一送一有多好嘎嘎嘎…」，儼然是「薯餅控」，結果吸引大批薯餅同好，也分享自己享用五花八門的吃薯餅的方法，蓋起「早餐樓」！

▲▼麥當勞業配。（圖／業者提供）

▲盧廣仲貼早餐文，意外蓋起早餐樓（圖／翻攝自Facebook／盧廣仲）

盧廣仲早睡早起、愛吃早餐的陽光形象深植歌迷心中，最讓大家印象最深的一首歌《早安晨之美》，其洗腦的「對啊對啊」歌詞，就是為了提醒室友吃早餐。

盧廣仲今天上午po早餐照，同樣地又讓速食店薯餅頓時成為熱門話題。據瞭解，「薯餅」可說是麥當勞早餐的「始祖級」產品，只在早上10:30前販售的薯餅，一年銷售量竟可達1500萬片！因為是整顆馬鈴薯去皮切塊製作、100%植物油炸製，所以不只外酥內鬆軟，還吃得到粒粒分明的口感，真材實料的美味，累積了一票粉絲。

除了盧廣仲分享「沾番茄醬再沾砂糖」及「沾玉米湯」的吃法受好評，也有網友認為「夾進滿福堡吃」特別過癮，還有人「用薯餅代替漢堡麵包」，甚至「沾鬆餅糖漿」都各有支持者；不少網友覺得看完這串早餐文肚子都餓了，「明天早上要怒吃麥當勞薯餅」。

盧廣仲po薯餅照　意外蓋起早餐樓 「薯餅就是要這樣吃！」（圖／翻攝自盧廣仲臉書）

▲喜歡在臉書分享美食照的盧廣仲，前陣子發文排骨沾辣椒醬油吃法，引發網友熱烈討論（圖／翻攝自Facebook／盧廣仲）

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