4歲童「鈕扣電池塞陰道」！醫取出後驚：都生鏽了...家長以為在肛門裡

▲4歲女童將鈕扣電池塞進體內，取出時已生鏽。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

江蘇南通近日有一名4歲女童把一顆鈕扣電池塞進了身體裡，醫生檢查後發現，她的外陰部有炎性的分泌物，最終在全麻下通過陰道鏡，把電池完整取了出來，電池沒有破損，但已經出現鏽跡。醫生表示，電池裡面的化學物質還沒有洩漏，否則會燒傷陰道壁，造成陰道的沾黏損傷等不良後果。

綜合陸媒報導，女童的家長表示，孩子在玩玩具的時候，發現一個鈕扣電池找不到了，再三詢問下，孩子說將電池塞進了下體，於是立馬帶著孩子到小兒外科就診。家長原本認為，如果是塞進肛門裡的話，排便就會排出來，孩子排便之後，家長發現並沒有電池。

南通市婦幼保健院兒外科主任醫師張友波指出，「當時來的時候，我們給孩子檢查身體，外陰部那邊的確有炎性的分泌物，緊急給她拍了一個X光片，發現在孩子體內有電池的影像。」

張主任採用肛門指檢的方式，試圖將女童體內的鈕扣電池取出，但是沒能成功，於是立即聯繫了婦科的醫生進行會診，最終在全麻下通過陰道鏡，把電池完整的取出來了，萬幸的是電池沒有破損，但是已經出現鏽跡。醫生表示，電池裡面的化學物質還沒有洩漏，否則會燒傷陰道壁，造成陰道的沾黏損傷等不良後果。

張主任提醒，學齡前兒童具有強烈的探索欲，不僅對周圍事物充滿好奇心，對自己的身體也有著濃厚的興趣，稍有不慎就有可能發生「誤吞」或「誤塞」事件，「我們給家長的建議就是，嬰幼兒要及時穿紙尿褲，避免穿開襠褲，不讓外陰外漏，避免外生殖器損傷感染。 」

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