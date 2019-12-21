2歲童狂吞20顆「鈕扣電池」　胃部燃燒…痛到地上打滾尖叫

▲女童誤食20顆鈕扣電池。（示意圖／取自flickr／James Bowe）



記者張方瑀／綜合報導

家中有幼童的話，一定要將危險物品收好，並教育孩子東西不能隨便放嘴巴！澳洲昆士蘭一名2歲女童在大人不注意的狀況下，竟一口氣吞下20顆鈕扣電池，幸好女童的母親及時發現，一送到醫院時，女童立刻肚子痛到躺在地上打滾尖叫，醫生判定是胃部燒傷，所幸緊急開刀處理後已無大礙。

《每日郵報》報導，26歲的薩莫斯（Hope Summers）14日晚間發現，2歲大的女兒竟誤以為鈕扣電池是糖果，在她不注意的時候拆開電池包裝，狂吞了至少20顆，女兒還回頭對著她說，「媽媽這真好吃！」

薩莫斯不敢大意，立刻打電話叫救護車，急救人員也馬上將兩人送往圖溫巴醫院（Toowoomba hospital），就在剛抵達醫院沒多久，薩莫斯的女兒突然倒在地上扭動尖叫，不斷喊著她的肚子好痛。

醫護人員見狀況不對，立刻申請直升機將兩人送到120公里外的布里斯本兒童醫院（Brisbane Children's Hospital），開刀取出電池，但有少部分會透過腸道排出體外。這20顆電池導致女童的胃部燒傷，住院幾天後即可出院，所幸無任何大礙。不過，經過這次教訓以後，薩莫斯說，已經丟掉家裡剩下的所有電池。

昆士蘭急診中心主任哈克（Tony Hucker）將這類鈕扣電池稱作「無聲殺手」，除了可能造成的危險外，也很容易因為家長的輕忽而延誤送醫，「一顆電池就可以讓你的食道開始燃燒。」尤其最近聖誕節將至，許多人家中都會有裝飾燈泡用的電池，必須要嚴防兒童拿取。

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