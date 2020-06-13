淡水高中生「霸凌尋仇」大逆轉！　女同學和砍人男不同班：很少聯繫了

▲淡水男高中生移送。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

新北市淡水區一名16歲高中生，11日隨機砍傷10歲國小女童，之後表示國小時就遭安親班女同學霸凌，上了高中後兩人同校，結果又遭霸凌。不過，該名女同學稱，2人過去未曾發生霸凌等行為糾紛，高中後也很少聯繫。

據《自由時報》報導，涉案學生砍人後透露，自己從小學開始，就感覺有人在背後說他壞話，這讓他長期飽受精神壓力，班上還有一位「大姊大」長期霸淩、嘲笑他，當時拿刀原本是要報復她。

對此，新北市政府教育局12日表示，該名女學生國小時與涉案學生就讀同一個安親班，上高中後兩人並不同班；校方詢問後，該名女同學說2人過去未曾發生霸凌等行為糾紛，高中後也鮮少聯繫。教育局與校方認為，涉案學生所述內容，可能是國小讀安親班時的經歷。

▲ 淡水女童父親 。（圖／記者陳豐德翻攝）

另外，該所高中的主任駁斥霸凌說法，「在這事情上完全沒有霸凌問題，我們今早啟動調查機制 所有的同學、老師也加入調查，確認完全沒有霸凌的行為。」

主任也提到，「這樣的說法，反而傷害了班上其他的同學，同學們很生氣地說：『我們沒有霸凌他，我們還寫卡片給他』，目前校方已盡快啟動輔導機制，安撫學生情緒。」而主任也說，「這樣不正確的說法，又傷害一批學生，對學生是很嚴重的指控。」

此外，主任也說，「目前所有力量都在輔導這班學生、輔導他們情緒」而對於後續安全機制，主任則說，「已經將通往國小的4個通道都封閉，國高中現在完全不能進入小學校園，校門口也會徵聘警衛，全校學生輔導機制也在啟動。」