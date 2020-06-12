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狠刺女童3刀...外傳高中生曾遭霸凌！校方無奈駁斥：同學還寫卡片給他

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▲▼砍傷國小女童，淡水男高中生移送。（圖／記者黃彥傑攝）

▲砍傷國小女童，淡水男高中生移送。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳雕文、陳豐德、林昱萱／新北報導

新北市淡水區一名16歲高中生，隨機猛砍10歲的國小女童3刀，造成對方穿刺傷。對此，外傳高中生是因為在校受到霸凌，所以才會有如此脫序行徑，但此說法隨即被該校主任駁斥，「同學不僅沒有霸凌他，甚至還有寫卡片給他」。

外傳高中生是因為長期在校遭到霸凌，本來要帶刀去找同學復仇，因為找不到人才轉而對女童下狠手，但此說法隨即被該校主任駁斥，「在這事情上完全沒有霸凌問題，我們今早啟動調查機制 所有的同學、老師也加入調查，確認完全沒有霸凌的行為。」

主任也提到，「這樣的說法，反而傷害了班上其他的同學，同學們很生氣地說：『我們沒有霸凌他，我們還寫卡片給他』，目前校方已盡快啟動輔導機制，安撫學生情緒。」而主任也說，「這樣不正確的說法，又傷害一批學生，對學生是很嚴重的指控。」

此外，主任也說，「目前所有力量都在輔導這班學生、輔導他們情緒」而對於後續安全機制，主任則說，「已經將通往國小的4個通道都封閉，國高中現在完全不能進入小學校園，校門口也會徵聘警衛，全校學生輔導機制也在啟動。」

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