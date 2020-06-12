怒嗆校方「培養出殺手！」他狠砍女童3刀揭崩潰史...大姊頭從小學霸凌到高中

▲淡水遭砍女童叔叔不滿校方處理態度，怒批培養出一個殺手。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區一名男高中生，11日持刀狠刺國小女童3刀，女童至今仍在加護病房，2位叔叔12日率10多人到校方抗議，拿著大聲公怒吼「校長出來！培養一個殺人犯，天理何在？什麼叫心理輔導？問了也不回應、不協調！」現場氣氛十分火爆，轄區警方動員數十名警力到場警戒，所幸並沒爆發衝突，校方則派出公關主任回應，目前已啟動關懷輔導機制，但直至家屬離開前，校長都未出面回應家屬。

加害的男高中生曾向友人透露，國小時因為身形矮小，被一名安親班的女同學言語嘲諷，雙方因為國中不同學校，3年內他沒有再受霸凌狀況；不料到了高一後，這名女同學又與他同校，雖然並不同班，但是不時仍會有言語上的霸凌，讓他難以忍受，當日才會從家中拿一把料理刀在書包，到校後找不到女同學，情緒無法抒發之下，才會理智斷線猛刺正在排隊量測體溫的同校國小女童。

男高中生到案後，他僅稱當下腦袋空白，雖知自己在做什麼，但並不清楚為什麼要這麼做，面對詢問不斷搖頭拒答，訊後依少年事件處理法、傷害罪嫌，移送士林地院少年法庭，法官已裁定收容。針對「女同學霸凌」，目前仍無法排除是否為他的妄想，相關單位仍在查證當中。

▼淡水男高中生曾透露自己遭到一名女同學霸凌。（圖／記者黃彥傑攝）



而女童的2位叔叔，12日率眾到學校抗議「培養一個殺手出來幹嘛！」怒斥學校管理有問題，叔叔強調一定要修憲，不能讓這些心理有問題的人出來趴趴走，「每個人犯罪完就心理輔導，那台灣人的孩子死不完！我要讓學校知道什麼叫公道，派一個總務來跟我們講，我搞不懂欸！」

後續校方派出代表，想請叔叔進到學校會議室內協商，但因為校方態度又引起叔叔不滿，認為學校根本沒有誠意要解決這件事，「連一句道歉都沒有！」對此學校公關主任則表示，因為校長在忙著畢業典禮及向教育局報告整起案件，雖然不清楚有沒有在校內，但已經啟動輔導機制，針對被害女童及同學會給予適當處理關懷，加害方因進入法律程序則會交由社工來處理。

新北市教育局則表示有關霸凌事件，校方針對調查後，並無發現該班學生從未對他有任何霸凌行為，甚至在案發後班上學生也很震驚，無法想像他會做這樣的事，且都有寫卡片關心，否認「同班同學霸凌」情事；為強化校園安全，校方將全部通道封閉，隔離國高中生與小學生，並在隔離門再加裝監視器，並持續加強法治與生命教育，以免學生誤蹈法網造成終身遺憾。

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▼淡水女童遭刺3刀12日中午再次進行手術。（圖／家長提供）



▼ 女童叔叔撂人到學校抗議 。（圖／記者陳豐德攝）

