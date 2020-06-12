督保盟：自付差額醫材設上限「是對的政策」　金額、分類可再檢討

▲「醫材自費差額上限」八類醫材。（圖／翻攝健保署FB）

記者洪巧藍／台北報導

健保署日前公布將對「自付差額醫材」訂定上限價格，引發醫界反彈，還驚動蔡英文總統出來喊話。健保會委員、督保盟發言人滕西華今（12）日表示，自付差額醫材訂出天花板是正確的政策，過度昂貴的醫療產品讓人民無法負擔，就失去促進人民健康的初衷；特別這些並非全自費醫材，有健保的部份給付，政府就有責任確保自付價格在合理範圍，至於金額上限、分類怎麼設，都可以再討論、檢討。

健保署日前宣布民眾自付差額特材核定費用上限政策，包含人工水晶體、心臟瓣膜共有8類，計352項涵蓋其中，從8月1日開始，院所收費不得超過上限，估計範圍內有接近9成醫材必須降價。這也引發醫界議論，憂心恐怕使部份效果好但高價或者新興醫材不願進入台灣市場，蔡英文總統則表示，已請行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中進行研商。

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滕西華表示，世界衛生組織去年提及醫療價格上漲問題，患者無力負擔過度昂貴醫藥品，穩定價格是各國首要任務。她指出，該政策規範並非針對「全自費醫材」，而是「自付差額醫材」，這些經過醫療科技評估發展對於療效與經濟效益評估後，無法給予全額給付者，政府有責任說明、管理「合理的自費價格」在哪裡。

▲為了醫材政策，衛福部長陳時中昨日親上火線解釋，資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

現在所設的上限並非隨意喊出，有固定公式也參考市場價格。根據健保署的規劃，這8類醫材，與眼科相關是以醫學中心加上公立醫院的採購價除以浮動點值計算，其餘則是國內採購價的中位數加上兩成管理費作為天花板上限。

「要用中位數、平均數還是眾數來算，都可以討論」滕西華指出，相關上限金額、分類都可以再談，甚至定期檢討也是應該，但是上限的存在，可以保護病人不會因為不會面臨對價格負擔沒有預期的困境，對醫師端來說，也少了很多溝通上的為難與道德責任。

再說到廠商端，所獲得的金額並未減少。滕西華以日前藝人劉真曾考慮進行的TAVI術式為例，目前全自費價格約在100多萬，今年該醫材申請進入差額醫材，健保署審查其價格中位數為109萬，進行醫療科技評估報告決定健保支付三成，剩餘76萬為民眾自付差額上限，兩者相加以後仍等於全自費的價格。

滕西華強調，健保這項政策是正確的政策，如果一個完全執政的政府連對的政策都挺不住，那就是沒有能力。