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健保醫材上限被罵翻！健保署「圖文懶人包」說明　網友怒蓋千樓留言不買帳

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麻醉醫師,麻醉,手術,手術室。（圖／達志／示意圖）

▲健保署幫八類自費差額醫材訂上限，醫界砲聲連連。（示意圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

健保署日前宣布，將幫8大類、共352項醫材訂定差額收費上限，預計8月生效，屆時高達89%的醫材都須因應差額上限調降，引發醫界大反彈。為此，衛福部長陳時中昨（11）日親上火線呼籲，醫界認為功能分類不恰當、價格不合理皆可提出，待蒐集意見後會再與專家討論。健保署晚間10點也在粉專PO出懶人包說明，卻引來網友質疑與不滿。

依據健保署公告，需訂定自付差額上限的8大類醫材，分別為冠狀動脈塗藥支架、人工水晶體、人工心律調節器、人工髖關節、生物組織心臟瓣膜、淺股動脈狹窄塗藥裝置、複雜性心臟部整脈消融導管、調控式腦室腹腔引流系統等。新制上路後，醫院若使用健保規範的差額醫材，就須遵守收費上限，若被查獲超額收費，則會依違約記點。

請繼續往下閱讀...

為何要差額負擔？健保署的圖文懶人包指出，健保特材具有基本功能，如有特殊功能、但價格較貴且比健保特材更具臨床效益，為了引進此類醫材，健保才採取差額負擔方式，讓民眾有機會選用功能較佳的新特材。

懶人包提到，健保給付的醫材，政府有責任確保同功能、同效果的產品價格不能落差太大。至於上限是否合理？PO文也指出，依藥物支付標準第52-4條，按新特材的臨床實證結果，參考醫院採購價、市場販售價、國際價格予以核定；今年5月的特材共擬會議與代表達成共識，以醫院採購價加計20%訂定費用。

健保醫材上限被罵翻！健保署「圖文懶人包」說明。（圖／截自健保署粉專）

▲健保署懶人包以二焦點人工水晶體為例，認為並不影響病人權益。（圖／截自健保署粉專）

以二焦點人工水晶體為例，懶人包圖表可見市面上15個品項的費用介於4萬到9萬元不等，而健保核定費用為5萬6811元，「同功能品項多、價格高的品項如退出市場並不影響病人權益。」

有網友質疑是圖利私人保險，懶人包也解釋，「是保障民眾權益！」並非每個人都有私人保險，民眾依然有選擇權，確保民眾自費差額的上限費用。

該份懶人包也引發網友不滿，狂蓋千樓留言：「反對醫材自費上限，請保留自費選擇醫療品質的權利！」「為什麼是20%，哪個專家學者醫師與會的？」「就算再有錢也買不到好醫材，到底是誰受惠」「健保署可不可以不要再硬拗？功能分類裡面包含那麼多種廠牌，全部都劃一條線哪裡公平了？」「反對醫材自費上限，花這麼多錢買保險就是希望未來能用到原廠的東西，原廠如果都退出台灣了那是要用甚麼？」

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