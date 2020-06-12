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自費醫材訂上限！朱學恒神譬喻：讓保時捷、BMW跟裕隆收同樣錢

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▲刺死牙醫判無期徒刑 宅神斥：我就爛可免死。（圖／翻攝自Facebook／宅神　朱學恒）

▲宅神神比喻，讓BMW、BENTLEY、PORCHE都跟裕隆收一樣的錢。（圖／翻攝自Facebook／宅神朱學恒）

實習記者施怡妏／綜合報導

衛福部健保署日前針對八大類、共352項醫材訂定差額收費上限，預計8月生效，引發醫界不滿，民眾也議論紛紛。「宅神」朱學恒對此則神比喻，「這個邏輯就跟政府應該把同樣有四個輪子會跑的車子設定價格上限，讓BMW、BENTLEY、PORCHE都跟裕隆收一樣的錢，一樣美麗和有說服力。」

朱學恒針對此政策，在臉書上發文表示，「這不是調漲健保大家共體時艱的政策，這是讓保險公司少付錢，讓願意付錢的人沒得付，從而讓醫護少賺錢的神祕左派理念啊」。網友們也在底下留言回應，既然「價錢上限」，那房價也要比照辦理，「房價應該比照辦理，全台統一售價」、「同地區的房價可以設定天花板上限嗎？」、「支持台北市的房子只能賣和南部一樣的價格！」、「房地產應該均一價 一坪15萬 為了人民省荷包！」

請繼續往下閱讀...

但也有人認為車子是奢侈品，但是醫療是急需品，「車不是必須品，設天花板是侷限了車子的發展，也讓寸土寸金的台灣更難有停車位了，但是醫療用品是急需品，很多人沒辦法得到更好的醫療品質就是考量到錢的問題，如果拿車來比喻我覺得不妥，但是拿官員們先記過在升官來比喻我就覺得合理了」。

依據健保署公告，需訂定自付差額上限的8大類醫材，分別為冠狀動脈塗藥支架、人工水晶體、人工心律調節器、人工髖關節、生物組織心臟瓣膜、淺股動脈狹窄塗藥裝置、複雜性心臟部整脈消融導管、調控式腦室腹腔引流系統等。新制上路後，醫院若使用健保規範的差額醫材，就須遵守收費上限，若被查獲超額收費，則會依違約記點。

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