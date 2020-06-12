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交代老公買水餃皮！妻一看「皮比臉還大」 真相噴火　千人笑暈：這超難買

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▲▼ 交代買水餃皮！腦公「提一袋巨無霸」 ...妻秒噴火　網笑炸：這超難買（圖／翻攝爆怨公社）

▲水餃皮變春捲皮，人妻氣暈！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

你累了嗎？一名人妻氣PUPU直呼，貼心交代老公買水餃皮回來，結果他一秒化身豬隊友，提了一包比臉還大的「春捲皮」交差！超衝擊的照片曝光後，讓大批網友笑到併軌，猛虧「幫他過清明節！」

「第一次抱怨就發在這裡了！」一名女網友在臉書《爆怨公社》噴火表示，日前請老公買水餃皮回來，果真只有隊友才超越豬隊友。原PO翻白眼直呼，「豬隊友買回來的『大水餃皮』，讓我七竅生煙！」

請繼續往下閱讀...

畫面可見，本該只有手掌心大小的水餃皮，如今變成潤餅皮，原PO實在不解，老公的理解力到底哪裡出錯了。千名網友紛紛笑炸，「這…一顆就飽了」、「哪來的靈感啦哈哈哈」、「這是面膜吧」、「這樣妳下次才不會叫他買」、「這時節要買到潤餅皮，隊友他容易嗎」、「期待包好的餃子照片」、「這水餃可以申請金氏世界紀錄了」、「是什麼想像力覺得這可以包水餃」、「幫他過清明節」。

▲▼ 交代買水餃皮！腦公「提一袋巨無霸」 ...妻秒噴火　網笑炸：這超難買（圖／翻攝爆怨公社）

▲網笑炸，說不定是老公套路！（圖／翻攝爆怨公社）

就怕晚上老公小命不保，不少網友急勸改菜單，「包起來...做國王的大水餃」、「改做月亮豬餅吧」、「將計就計包春捲、包潤餅了啦」、「這包烤鴨讚哦」、「包糖去炸超好吃」、「那包韭菜盒子吧」、「可以包整隻蝦的，鮮蝦餛飩」、「可以試試迷你版的宇宙大燒賣」。

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