寶寶出生不滿1個月！載妻開車到江邊「猛力一衝」…家暴夫讓她消失

▲陸男開車載坐月子的妻子衝長江，企圖將其溺死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

在婚姻生活中，夫妻難免會因為各種瑣事發生矛盾，但湖北公安縣魏姓男子在和老婆產生矛盾後，一點也不顧及夫妻之間的感情，故意開車衝進長江，還多次試圖溺死尚在坐月子的老婆。目前，他犯故意殺人罪（未遂），獲刑7年。

據《瀟湘晨報》報導，6月10日，湖北荊州市中級人民法院通報了該案審理情況。通報顯示，2017年3月，魏男與鄔姓女子經人介紹相識，3個月後登記結婚。婚後，兩口子經常發生爭吵。期間，他還曾家暴老婆，感情逐漸產生裂痕。

此後，鄔女多次提出要離婚，兩人開始分居生活。2018年7月某日，魏男以給小孩辦理出生證明為由，駕車將對方從家中接出，在途中二人談及婚姻的未來，表示不同意離婚，但老婆決意要離。

在途徑一碼頭時，魏男情緒失控，開車衝進長江，混亂中二人從車內落入江水中。期間，他趁機多次將老婆的頭部往水裡按，欲溺死對方。此時，岸邊多名民眾發現有車和人落入水中，有人打電話報警，有人跳入江中救人。

魏男見狀放開老婆，獨自游水上岸後離開現場。隨後，鄔女被熱心民眾救上了岸，活命後立即報案。之後，魏男被逮捕。最近，荊州中院二審開庭審理了這起案件，法院認為，兇手因家庭婚姻矛盾而欲非法剝奪妻子生命，犯故意殺人罪罪名成立，但由於意志以外的原因而未得逞，屬犯罪未遂，可以比照犯罪既遂減輕處罰。

►戴口罩也要記得保養