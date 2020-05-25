網曝陸千億富少酒吧「撞見前女友老公」　互看不順眼險動手…釣出本尊回應了

▲網曝王思聰和雪梨老公打架。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

近日，大陸微博多名網友爆料，在某酒吧偶遇「大陸千億富少」王思聰，看到他酒局中與「千萬級別大網美」雪梨的富二代老公發生口角衝突，甚至差點打起來，引起了網友們的關注。不過，王思聰不久之後就硬起來PO文放話，「有沒有人幫我把這些造謠的營銷號全截圖保留證據，我要把他們全告了！」

網路中流傳的影片和圖顯示，雖然燈光昏暗但還是可以認出，王思聰身穿白色T恤，神情很放鬆，站在舞池中央忘情地甩頭舞動，絲毫未注意到有人偷拍。

在夜店的後半場，王思聰被網友拍到與人發生口角衝突，相互推搡甚至差點動起手來。而與他發生衝突的人被肉搜出，正是前任女友網紅雪梨的老公張衍。

▲王思聰和雪梨。（圖／翻攝自微博）

不過，隨後有該夜店的工作人員出面回應此事，否認了兩人動手打架的傳聞。該工作人員澄清，兩人只是在口角上發生衝突，並未起任何肢體衝突，僵持1分鐘後，王思聰就與隨行人員離開。

不少吃瓜網友趕來「湊熱鬧」，猜測兩人衝突原因，在評論區紛紛留言調侃，「原來思聰也親自打架，保鏢呢」、「前任和現任互看不順眼」、「霸道總裁小說自動腦補」。

此前，王思聰與雪梨戀情高調曝光，雖然這段感情維持的時間不長。但雪梨因為高顏值、高學歷和出眾的商業頭腦，被評為「王思聰最聰明的前任」。

2017年，雪梨與富二代張衍結婚，婚後還生下了一個可愛的寶寶，結婚時，還收到了王思聰的祝福。

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▼雪梨和老公。（圖／翻攝自微博）