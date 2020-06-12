懷2寶搭捷運！乘客吼「關我屁事，又不是我弄的」　孕媽嘆：一堆裝死

▲2寶孕媽嘆：難怪生育低！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報

「生育的機率低、人口減...都不是沒有原因！」一名孕媽咪委屈表示，自從懷了第二胎感觸良多，尤其搭捷運沒受到同理心看待，還被陌生乘客嗆聲「懷孕干我屁事，又不是我弄的！」更要原PO去搭計程車等。討拍文曝光後，不少苦主感嘆，尖峰時刻根本不敢搭捷運。

一名懷二寶的女網友在臉書《爆怨公社》心寒表示，每次搭捷運一定會掛上徽章，也一律在孕婦、親子優先等候區上車，無奈看盡社會的冷漠面，「看到吊牌的人基本上裝死居多！」

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原PO分享最常見的情境，乘客不願讓座也就罷了，竟還回嗆「妳懷孕干我屁事，又不是我弄的！」不然就是被質疑，「懷孕怎麼不坐計程車啊？」原PO白眼早已翻到外太空，內心直言「如果今天是你的家人 你的子女被這樣對待呢」、「那請問你為什麼不坐計程車，還是計程車的錢你願意負擔呢？」

負能量爆棚的原PO忍住著感慨，「生育的機率低、人口減少，很多不婚主義 、不孕主義都不是沒有原因，因為大多不受好的對待～甚至在職場上 ！」

文章曝光後，過來人心有戚戚焉回應，「我同事已經八個月大的肚子，下班都不敢直接去搭捷運，因為回家要花3-40分鐘，只能避開尖峰時間，不然完全沒有位子」、「我在職場上也是很不公平，但為了自己生活和以後寶寶的生活，只能忍到生了」、「我孕期搭過兩次捷運，一次『只有一位日本太太』讓座，一次我被『老人要求要讓座』」、「棉花糖媽媽，站到生，大家都以為只是胖」、「說真的我第一次搭公車跟火車去台北，真的都沒人讓位給我，而且我肚子很大的那種喔，現在的人沒什麼同理心」。

▲苦主嘆，懷孕不敢在尖峰時刻搭捷運了！（圖／翻攝爆怨公社）



不過捷運上也是有暖心一幕，不少媽咪分享經歷，「也是曾經在捷運上人擠人的時候，有個長者本來坐著，看到孕婦進車廂，馬上手刀飛奔讓位給孕婦的，瞬間覺得世上也是充滿溫暖的」、「我之前懷孕因為身體沒不適，只要看到其他孕婦或老人小孩我都會讓座給他們，然後旁邊有些人就會起來讓座給我，我是比較不藏肚，肚子很明顯的那種」。