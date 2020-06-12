敦睦艦隊染疫調查報告出爐　陳道輝、高嘉濱記過下週復職

▲敦睦艦隊磐石艦。（圖／記者徐文彬攝）



記者林銘翰／台北報導

海軍敦睦艦隊日前發生新冠肺炎群聚感染，國防部也隨即展開調查，根據調查結果，遭調離現職的敦睦艦隊支隊長陳道輝少將、艦指部指揮官高嘉濱中將遭記過懲處，兩人將於16日恢復原職，國防部將於12日下午4時召開記者會說明。

海軍敦睦艦隊磐石艦在4月18日發生新冠肺炎群聚感染，共36名官兵確診，經國防部長嚴德發日前宣布，敦睦艦隊已於5月18日恢復戰備。

中央流行疫情指揮中心於上月26日公布敦睦艦隊抗體檢驗結果，共發現36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例，以及8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，該艦已有四波人傳人疫情。國防部當時表示，疫調訪談仍在進行，待報告完成一定會主動向大家說明。

對此，國防部將在12日下午4時召開臨時記者會，就「海軍109年度年敦睦支隊新冠肺炎群聚事件行政調查報告」進行說明。

根據國防部調查結果，本案共計超過10名人員遭判定有違失情形，其中海軍司令劉志斌上將，以及陳道輝、高嘉濱被記過，其中陳道輝、高嘉濱兩人將於16日恢復原職。

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