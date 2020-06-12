屈臣氏網路明起開賣中衛「特殊色」口罩　6／16加碼薰衣紫，單片最低5元

▲屈臣氏第二波口罩明（13）日起於全台門市及網路商店同步開賣。



記者張毓容／台北報導

自6月1日全台口罩解禁，開放自由買賣後，各大藥妝、生活通路陸續開賣口罩都被秒殺，有鑒於消費者對於口罩需求依舊不減，各店也積極補貨持續提供。繼康是美和寶雅後，屈臣氏今（12）日晚間宣布第二波口罩到貨，超過1萬5千盒口罩將於明（13）日起在門市與網路商店同步開賣，其中最值得關注的是，屈臣氏更備貨4千多盒中衛生盒裝醫療口罩，也於明（13）日起網路商店線上販售，不僅有酷黑、深單寧可選擇，更引進薰衣紫等新款特殊色。

▲全台門市將於6／13(六)及6／17(三)兩日開賣50入盒裝MIT醫療級口罩。



藥妝店龍頭屈臣氏於6月3日開放販售的第一波150萬片MIT醫療級口罩，於開賣幾日內即銷售一空，各門市與網路商店皆持續積極備貨，今（11）日晚間更宣布第二波口罩到貨，超過1萬5千盒口罩將於明（13）日起開賣。

全台超過580家門市預計將於6／13(六)及6／17(三)兩日，分別開賣6,000盒及5,000盒的50入盒裝口罩，款式包含成人平面、成人3D版與婦幼平面醫療級口罩，實際販售數量及時間依各門市進貨為主。

▲中衛盒裝口罩將全數於網路商店販售，更有薰衣紫、麥飯石灰等新款特殊色。

而最受注目的中衛醫療口罩將全數於屈臣氏網路商店線上販售，預計將於6／13(六)及6／16(二)早上10:00分別開賣1,200盒及3,000盒50入中衛盒裝口罩，除了有酷黑、深單寧的選擇，還有加碼引進麥飯石灰、薰衣紫等新款特殊色。首日6／13(六)1,200盒全數為酷黑，其他特殊色則於6／16(二)3,000盒與酷黑款同時販售。

▲除了盒裝口袋，另有販售小片數袋裝口罩。



盒裝口罩每盒售價250-300元不等、平均單片5-6元，另有5入及7入的袋裝口罩也將在6／13起陸續販售，每包售價為69-79元，每人限制購買1盒或1包。屈臣氏也表示，未來將週週進貨，不間斷盡全力滿足民眾的口罩需求。

此外，即日起至6月21日，有於「eMask口罩預購系統」登記預購的民眾也可憑取貨序號及身分證字號後4碼至選取的屈臣氏門市領取口罩，並可享多款指定商品優惠價、寵i會員再加碼贈3,000點等多項優惠活動，讓民眾防疫、消費能同步進行。

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