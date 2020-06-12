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「一個符號」完封YouTube廣告！他曝最強密技...網驚呼：太神奇啦

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▲ 網友發現只要在YouTube網只加上一個符號，就能去除廣告。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

觀看YouTube影片是不少人消磨時間、紓壓的最佳選擇，不過近年來影片中穿插的廣告越來越多、時間越來越長，讓不想花錢購買去除廣告「YouTube Premium」 方案的民眾相當頭疼。日前有國外網友在論壇分享「超強去廣告秘訣」，只要簡單按下一個標點符號，就能夠「暢通無阻」的觀看想看的影片，不用再花費幾秒等待廣告跑完，讓網友驚呼「真是太神奇啦」！

網友unicorn4sale在Reddit 討論區發文提到，自己在使用桌面瀏覽器時，發現只要在網址列的 youtube.com後面加上一個點「.」，變成「youtube.com.」，就可以阻擋廣告出現，不會再受干擾，能一路順暢的播放自己想看的影片。

請繼續往下閱讀...

unicorn4sale說明，其實這是一個被YouTube遺忘的bug，因為網站並未標準化網域名稱（domain name），所以加上一個點後，判斷上仍屬於同一個網址，就會照常顯示影片內容，但原先設定在這部影片投放的廣告，在判斷時卻找不到對應的網址，因此就無法顯示廣告了。

▲ 觀看YouTube影片時，前面的廣告總讓人覺得頭疼 。（圖／翻攝YouTube）

其它網友對此紛紛留言，「我宣布你是本周MVP，這太實用了」、「YouTube跟Google工程師肯定會討厭他，竟然發現這個bug」、「雖然我都用adblock，但這個方法真的很棒！」

也有人則認為：「不鼓勵這種行為，沒有廣告，創作者怎麼有收益？等個幾秒的廣告是對創作者種支持」、「與其鑽這些漏洞，我還是偏好乖乖付錢，用正當管道去廣告-」、「雖然很方便，但不知道哪天也許這個bug就被修復了。」

另外，網友在實測unicorn4sale的「去廣告大法」後，發現這招只限於用電腦瀏覽器播放時使用，若是使用手機YouTube APP則沒有用，除非在透過手機觀看影片時，是使用瀏覽器切換到電腦版的YouTube網站。

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