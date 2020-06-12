想擋Google廣告有新招　「多一點」就可去除

▲在YouTube上「多一點」就可去除插入廣告。（圖／Gary`s Lasamia粉專提供）

記者邱倢芯／台北報導

對於部分人來說，網站廣告這件事有時會有點惱人，途中出現可能會中斷逛網頁、看影片的樂趣，而專門在介紹科技小知識的粉專「Gary's Lasamia」就提供了一個小技巧，只要在網站網域後方多加一個「點」，就可以解決廣告問題。

Gary's Lasamia粉專以YouTube為例，在點入某一影片後，將「https://www.youtube.com/」加上一個點，變成「https://www.youtube.com./」那麼該影片的廣告即可快速去除。

Gary's Lasamia解釋，「多一點」就會有擋廣告的效果的原因在於，Google Ads在HTML5網頁中，需要透過SSL憑證投放廣告，伺服器必須在其所有回應中加入「跨來源資源分享」(CORS)，才能在網站正常顯示Google廣告。

但是如果在網站網域後方多一個點，那麼就不包含在「跨來源資源分享」的規則內，進而讓Cookie和「跨來源資源分享」失效，因此Google廣告就會無法正常投放。

Gary's Lasamia指出，這個方式目前適用於YouTube平台，以及部分網頁的廣告阻擋。不過要注意的是，如果在YouTube平台上「多一點」，會讓你的YouTube帳號登出，如果在意帳號登出的使用者，就不建議使用這個方式。

不過YouTuber創作者多藉由平台上的廣告來增加自己頻道的盈利，如果在網站網域中「多一點」將會影響到創作者的營收；假若要觀看自己喜愛的創作者頻道，建議還是不要使用這個方式，或是真心覺得廣告很煩人，也是可以開啟YouTube Premium的官方訂閱服務（需付費），就可以直接去除掉所有的插入廣告了。

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