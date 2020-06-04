【廣編】日本水產廳採用電通「AI鮪魚品質鑑定系統」　合作推進鮪魚出口業務

▲電通開發的「TUNA SCOPE」AI鑑定系統，藉由分析鮪魚尾部切面畫像，能夠準確鑑定天然鮪魚的品質。

圖、文／電通提供

株式會社電通（Dentsu Inc.，以下簡稱「電通」）和株式會社三崎惠水產（Misaki Megumi Suisan，以下簡稱「三崎惠水產」）正在共同推進運用「*TUNA SCOPE」的人工智慧（AI）鑑定系統，進行鮪魚品質鑑定的鮪魚出口業務。同時該項業務已被納入日本水產廳的「令和元年年度擴大海產品出口合作推進專案」。

電通開發的「TUNA SCOPE」AI鑑定系統，承襲來自日本經驗豐富的鮪魚鑑定職人高超的目測技藝，藉由分析鮪魚尾部切面畫像，能夠準確鑑定天然鮪魚的品質。三崎惠水產已將這套系統導入其產品採購流程當中，被「TUNA SCOPE」認證為最高等級品質的鮪魚，也已經開始提供給其在美國紐約和新加坡的店鋪。

未來，電通和三崎惠水產將繼續攜手努力，透過運用「TUNA SCOPE」AI鑑定系統，從高品質的角度打造全新的日本鮪魚交易標準，將更加美味優質的鮪魚推廣普及到世界各地。

更多資訊，請參考：

TUNA SCOPE 網站：https://tuna-scope.com

Dentsu Showcase 網站：https://www.dentsu.com/business/showcase/tuna_scope.html