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iOS 13.6 beta本週發布！　新增Apple News「閱讀書籤」功能

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▲Apple News。（圖／Apple官網）

▲Apple News。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果將在本週最新發布的iOS 13.6 beta陸續會出現更多細節，週三就有報導指出，新作業系統會自動保存「Apple News」文章中的閱讀進度，且包括一些新功能，例如可以自動下載iOS更新的選項以及為「Health」應用中的增加新症狀。

科技外媒《MacRumors》消息顯示，iOS 13.6可以在過去閱讀過的文章中建立一個臨時書籤，讓用戶在離開文章或關閉 Apple News 後，記錄閱讀到的段落，下次回到該篇文章，特別是篇幅很長的時候，就無需再慢慢查找了。

根據先前測試，在記錄用戶的閱讀位置時似乎約有30秒的延遲，除此之外，Apple 還致力於增加 Apple News 文章的音訊版本，目前尚不確定會不會在此版本中推出。

除了 Apple News 的相關更新之外，iOS 13.6還包括一個切換鈕，可提供對iOS新版本的下載和安裝有更精細控制，並且為「Health」應用程式中添加了新的症狀。

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