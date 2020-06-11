蘋果工程師證實iOS 14有通話錄音功能　但不會向用戶開放

▲iOS 14的更新內容此前已有不少消息洩漏。（圖／記者洪聖壹攝）

記者王曉敏／綜合報導

日前有陸媒消息指出，蘋果將在iOS 14內添增通話錄音功能，稍早據科技新聞媒體《9to5Mac》進一步證實此功能的存在，但據消息來源說法，該功能並不會向一般用戶開放使用。

蘋果將於本月展開的WWDC 2020上正式發表一系列作業系統更新，而針對iOS 14更新內容此前已有不少洩漏，包括提供離線語音助理Siri、iMessage訊息收回等功能。本周陸媒《IT之家》進一步從越獄社群中取得一張截圖，顯示iOS 14將支援電話及Facetime通話的「通話錄音功能」。

▲《IT之家》流出的截圖。（圖／取自9to5Mac）

稍早《9to5Mac》進一步證實此消息，iOS 14的內部版本的確有經對方同意開啟通話錄音的功能，但蘋果「極不可能」向用戶推出該功能。報導指出，蘋果工程師表示，此功能已存在於iOS內部版本中，但僅供內部人員測試使用。換句話說，這是蘋果員工專用的功能，不會向用戶開放。

事實上，蘋果也確實是不太可能推出「通話錄音」功能。基於隱私的考量，蘋果過去不僅未在iOS內提供此功能，也限制第三方App添增此類功能。且由於各國法規的不同，支援通話錄音的Android手機也會因國家或地區的不同而限制該功能的開放。

《9to5Mac》指出，iOS內部版本有許多不公開的功能，讓蘋果工程師得以模擬不同的使用場景，還可將結果與不同的功能進行比較，這些功能在iOS上通常被稱作「AppleInternal」，部分人可能會將其與一般的iOS功能混淆。

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