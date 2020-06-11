「iBook Author」和「iTunes U」即將下線！　蘋果兩大閱讀應用將「轉台」

▲人們依靠電子閱讀的習慣日益增加。（圖／樂天Kobo提供）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果宣布，自家軟體程式電子書「iBooks Author」和教材軟體「iTunes U」服務即將下線，「iBooks Author」不再更新，但將會繼續運行，「iTunes U」則將於2021年底下線。

「iBooks Author」是Mac的一種應用程式，可協助用戶為iPad、iPhone和Mac建立教學文件，在過去蘋果的幾個更新版本中，已經有許多功能進入「Pages」，預計蘋果未來會在「Pages」導入這項功能；「iTunes U」則是一個教育資源平台，用戶可以在「iTunes U」上獲取知名學校的公開課程教學影片、教材和上課音檔。

「iBooks Author」未來不會再進行更新，並且自7月1日起，它無法再為新用戶提供服務，若曾經下載過的話，則可以從App Store的購買紀錄中找到它，可在macOS 10.15及先前的版本上繼續使用，而之前從「iBooks Author」上獲取的圖書也可繼續使用，不過它未來將會併入到「Pages」。

▲iBook Author。（圖／取自MacRumors）

蘋果雖宣布「iTunes U」於2021年底下線，但其中許多內容都可以轉換到「Apple Podcast」和「Apple Books」之類的平台，若仍有在使用的用戶可以放心，在明年年底之前，它將會繼續為現有用戶服務，因此2020～2021學年的教育課程仍是沒有問題的。

蘋果一直在努力為教師和學生構建下一代應用程式，他們推出「Apple School Manager」，使IT管理員可以輕鬆管理iPad、Mac、Apple TV、Apple ID、書籍等應用，同時確保數據的安全性和隱密性。「Pages」、「Numbers」、「Keynote」、「GarageBand」、「iMovie」、「Clips」和「Swift Playgrounds」等具有特定的教育功能，許多教師和學生都經常接觸這些應用。

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