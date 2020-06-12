影／三角戀爆殺機！台南科大生開山刀狠砍情敵　法院裁定羈押禁見

記者林悅／台南報導

發生在6月10日晚上台南永康1間科技大學停車場之兇殺案，21歲涉案游姓男大生，經永康分局依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官訊後向法院聲請羈押，台南地院12日上午召開羈押庭，法官認為游嫌持開山刀朝被害人頭、頸、肩等部位，下手甚重傷口甚深，被害人至今尚未能應訊，認定有殺人犯意，裁定羈押禁見。

▲游姓男大生涉嫌持刀砍殺同校黃姓學長，被警方依殺人未遂罪嫌送辦，檢察官向法院聲請將他羈押禁見獲准。（圖／記者林悅翻攝）

台南地院行政庭長指出，關於台南地檢署聲押「游姓男大生」殺人未遂案，台南地院經訊問被告後，審酌被告對聲押事實承認與否之態度，以及被告所持之開山刀，依照一般人客觀之判斷標準，持之殺人足以輕易取人性命，而被害人受有多處刀傷，傷痕多在頭頸肩手臂等處，下手甚重，傷口甚深，以此可推論被告下手當時恐有殺人之犯意。

而被害人目前尚在醫院治療中，無法接受檢警之詢問，且有相關證人未及於檢察官偵查中具結做證，而被告與被害人及證人等均為同校同學，可輕易接觸、聯絡。被告所涉係殺人未遂重罪，且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，被告非經羈押、禁見，顯難順利進行偵查。檢察官之聲請為有理由，被告應予羈押、禁見。至被告事發後是否主動報案自首，僅為犯後態度之問題，與被告是否成立殺人未遂罪嫌無關。

台南市永康區南台街1間科技大學後門停車場，6月10日晚上7時23分許，驚傳1名24歲黃姓大四學生遭人持刀追砍，造成頭部、頸部、背部各有約10公分刀傷，雙手均有約10公分刀傷，救護人員給予清洗傷口、包紮止血後送往永康奇美醫院急救。

永康分局警方到場查處，查出傷者是24歲黃姓大學生，是該科技大學日間部工學院生物與食品科技系五年級延畢生，嫌疑人游姓男子是該校大一生（21歲，台北人），涉嫌持藏於背包內之開山刀砍殺對方，導致黃男頸部及背部多處刀傷送往醫院急救。

經警方深入調查，游嫌與被害人黃男是認識關係，2人的女友是同一寢室的室友，黃男與游嫌之前曾發生衝突而有傷害官司，雙方仍未和解，且最近游嫌與其女友分手，游嫌懷疑是黃男慫恿其女友與他分手的，新仇加上舊恨，令游嫌在案發時與黃男兩人於校內狹路相逢後，游男先以安全帽攻擊後，游男再回宿舍拿取開山刀回頭再找黃男行兇，並追砍造成黃男頸部、背部及手部多處刀傷，游男砍人後，自行撥打電話報警，並於現場等候警方到達，黃姓被害人亦火速被送往奇美醫院救治，目前並無生命危險，行兇刀子是在台北買的。全案偵訊後依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦，經檢察官聲請羈押禁見獲准。

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