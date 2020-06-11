台南北區私娼寮命案二審開庭　凶嫌說沒錢賠...死者父：告到底！

▲死者鐘女父親指出，陳男殺死他女兒，一審被輕判，且都不用賠，他一定告到底。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

發生於2019年2月的台南市北區私娼寮命案，被告陳智賢與死者鐘玉娟發生爭吵，陳男憤而將鐘女勒斃，案發後陳男主動報案自首，一審依殺人罪判處9年有期徒刑，經上訴二審，台南高分院11日院辯論終結，鐘女父親憤怒指出，一個女兒被陳男弄死都不用賠？他一定告到底。

在法院審理時，陳男坦承其犯行，並當庭表示希望向被害人道歉，他說感謝法官給他機會，能與死者家屬修復，打開心結，陳男：「我不是蓄意傷害阿娟，是因為一些壓力，導致情緒失控，造成憾事」。陳男指出，藉由修復過程，讓阿娟的女兒能了解他與阿娟相處的情形，進而願意原諒他，陳男強調：「我一心想跟她走，是她女兒一直勸我要好好活下去」。

陳男表示，他晚上看著阿娟與他的合照，都會想到當時與阿娟手牽手睡覺的情景，「阿娟的女兒知道我很想念阿娟」。辯護律師說，陳男一直處於自責的情緒，多次表達求死，每天都向死者深深懺悔，幸藉由修復式司法，能讓陳嫌真誠面對家屬。辯護律師表示，透過修復式司法，得以看到卷證看不到的，被告的內心世界，以及被告與死者之間的相處。

死者鐘女的父親遠從新竹南下出庭聽審，鐘父氣憤地說：「一個女兒被他掐死，至今沒給交代，沒賠一毛錢」，法官詢問陳男，死者家屬要求賠償，有想過怎麼賠償嗎？陳男回稱，「目前無能力，以後出去，賺錢再慢慢補償」。

鐘父指出，殺人都不用賠嗎？如果司法要這樣判，他會告到底。鐘父也認為一審判決「太輕」，殺一個人才判9年，而且都不用賠償。惟開庭結束，陳男步出法庭時，突然轉向鐘父大喊：「對不起」，此舉讓鐘父有點錯愕。

據了解，「修復式司法」是對於因犯罪行為受到最直接影響的人們，即加害人、被害人、他們的家屬、以及具有關聯或共同利益的社區成員，提供各種談論犯罪及說出自己感受的對話機會，促進當事人關係的變化，並修復犯罪造成的傷害。藉此對話程序，使被害人有參與處理犯罪程序的權利、重新找回掌握自己生活的能力、降低被害的恐懼、且獲得實質的賠償；同時讓加害人願意為自己的行為負責，並努力去修復被害人的情感創傷及填補實質損害，藉此啟動其復歸社會的自信與動力，而降低再犯罪的機會。

相對於以刑罰為中心的現行刑事司法制度，修復式司法關注的重點不在懲罰或報復，而是國家如何在犯罪發生之後，療癒創傷、恢復平衡、復原破裂的關係，並賦予「司法」一種新的意涵，即在尋求真相、公平尊重、悔悟負責、療癒傷痛，以及展望未來中實現正義。

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