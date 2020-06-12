無保農保萬元紓困順時中！　台南近16萬人受惠全國第一！

▲無保農保萬元紓困台南近16萬人受惠全國第一，市長黃偉哲並發出全國第1筆無保紓困補助金。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲全力配合中央紓困政策，面對疫情衝擊、優先照顧弱勢，不僅率全國之先，發出全國第1筆無保紓困補助金，有關無保紓困及農保紓困的實際核撥情形，至今已累計核撥157569人次萬元紓困，核撥人次為六都第一！全國第一！

台南市政府農業局表示，台南市務農人口六都第一，有關農保紓困的申請案件數、核撥案件數及核撥金額，均同為六都第一。根據今年5月統計資料，台南農保人口125964人，是第二名台中市88059人的1.43倍。

農業局指出，台南市農保人口佔全市人口比為6.7％、高雄3.2％、台中3.1％、桃園2.2％、新北0.8％、台北0.2％，全國也僅4.6％。其中，台南是高雄的2.13倍、全國的1.46倍，即便農保人口基數及佔比遠大於其他五都，農保紓困核撥率也達到97%。

台南市政府社會局表示，無保紓困和農保紓困都是因應疫情、照顧弱勢的萬元紓困措施。針對無保紓困，各區公所已審核完成近98%申請案件，基層人員紓困表現應受肯定。

針對有議員質疑台南紓困核定率六都吊車尾，社會局表示，這是人口結構問題，台南市農保人口為六都之冠，領取農保紓困又申請無保紓困者眾，依法不得重複請領而未獲核定；加以，為確保民眾權益，各區公所「一律受理」民眾申請案件，因此核定率相對低於其他六都。

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