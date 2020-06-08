「晃奶仔剋山東」到現在還記得！他狂列16條公式口訣...網：色即是空超經典

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

在學生時期，面對繁重的課業壓力，總有各式各樣的口訣幫助記誦。一名網友日前發文，帶大家回顧數理、歷史科等經典口訣，詼諧又18禁的諧音，儘管時隔多年，也能立刻喚醒大家的記憶；不過，也有人吐槽，「出社會真的沒屁用！」

網友在PTT八卦板發文，列出學生時期一些經典的公式口訣，「大家都當過學生吧？台灣的教育就是筆試成績至上，所以衍生出很多大家拚命背的公式，以利於考試作答。」

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首先是歷史這科，最琅琅上口的莫過於八國聯軍口訣，「餓的話每日熬一鷹」；還有戰國時代韓國最先滅、齊國最後滅，所以用「韓齊（地瓜）」的台語諧音來記。

▲物理化學部分。（圖／翻攝自PTT）

再來數學部分，要記誦的公式也一拖拉庫，有時諧音還真能派上用場，像是「√2=1.41421 意思意思而已」、「√3=1.732 一妻三兒」、「SIN的三倍角公式 三上富士山」、「COS的三倍角公式 四摳三減三摳」；同時，他也不忘提到圓周率，3.14159265358979323846那麼長一串當然少不了口訣，「山巔一寺一壺酒二侶舞扇舞抱酒吃酒搧啊搧飽死囉。」最後，大家在物理、化學這兩科，更是將諧音發揮得淋漓盡致，原po不禁笑說，「靠杯太多了...隨便打都一大堆。」

po文一出掀起討論，鄉民不禁笑回，「V=IR，什麼鬼公式都從這邊開始」、「色即是空超經典」、「八國最順口」、「一元二次方程式的公式解，根本漂亮」、「結果都在被口訣，內容忘光光」、「那美女死鄰流利呀」、「磁場表示法 點出叉入」；不過許多人也感嘆，出了社會這些根本用不到。

▼示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）