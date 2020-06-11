不畏病痛纏身！脊髓性肌肉萎縮症學生年年得第一　畢業直上台師大碩士

▲台師大國文學系今年兩位應屆畢業生吳韋諒和周允然，雖然從小罹患罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」，但學習態度認真，樂觀面對人生。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學國文學系今年兩位應屆畢業生吳韋諒和周允然，雖然從小罹患罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」，導致行動不便、需坐輪椅代步，但不因身體殘疾影響，學習態度認真，樂觀面對人生，都將在畢業典禮領取學士班應屆畢業生學業成績優異獎。

台師大指出，吳韋諒歷年成績優異，保持全系第一名，獲頒傑出、優秀學生，並提早一學期畢業，去年11月推甄直升台師大國文系碩士班；周允然則積極參與崑曲社演出，更曾任副社長，深刻體會傳統曲藝之美，更不因課外活動而影響課業，7學期成績有6學期獲全班第一，同樣推甄考上師大國文系碩士班。

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▲台師大畢業生吳韋諒歷年成績全系第一。（圖／記者呂佳賢攝）

台師大說明，吳韋諒熱愛學習，常主動向老師請教問題，幫助同學解答課業，高三時以全校排名前4％，繁星推薦錄取第一志願台師大國文系，大學期間幾乎全部科目成績都拿A＋，每學期在系上保持第一名，更榮獲全校傑出學生、兩度獲選全系優秀學生等，更期許自己能在學術研究上從通才到專才，持續發表人文與自然科學的跨領域之創見以及論著。吳韋諒預計在6月13日畢業典禮上，領取應屆畢業生誠正勤樸五育獎、學業成績優異獎，是歷年來極少數同時領取兩張獎狀的學生。

▲台師大畢業生周允然將在畢業典禮領取學士班應屆畢業生學業成績優異獎。（圖／記者呂佳賢攝）

吳韋諒說，這22年來特別感謝父母的關照與栽培，才能在健康、品行、學業都保持良好，以及支持他的任何決定；也謝謝所有培育、關心他的老師們，以及同學跟朋友們，在他需要協助時，主動伸出援手，共患難、共喜樂。

台師大提到，周允然除了大學四年兼顧課業外，也勤奮學習「崑曲」，深刻體會中華文化「世界非物質文化遺產」的藝術之美。周允然說，「崑曲」是小眾文化，他很幸運在師大遇見大師，更了解曲學奧妙。同時發現古今學界疑點進而探究，前年經由蔡孟珍教授指導、審核通過科技部大專生研究計畫〈從圓音正考看滿漢尖團與曲唱之關係〉，經過八個月研究，期能對學術界有所貢獻。

▲台師大應屆畢業生吳韋諒和周允然從小罹患罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症」。（圖／記者呂佳賢攝）

周允然未來理想是投身公職，除了服務社會，也希望能向世人分享生命歷程，期待在社會上散播希望的種子，更期盼能推廣「崑曲」，展現古典戲曲藝術之美與價值。

國文系系主任賴貴三說，系上同時有兩位罕見疾病學生就讀，特教中心請系上多給予協助，「當上天關了一扇門，必打開另一扇窗」，他教過吳韋諒和周允然，兩人就算病痛纏身，唸書全憑意志力，尤其吳韋諒幾乎全部科目成績都拿A＋，拿下全系最高名次，是他任教30多年以來未曾看過的優異表現，周允然兼顧課業與崑曲，可作為其他學生學習的榜樣。

▲台師大國文學系應屆畢業生吳韋諒和周允然。（圖／記者呂佳賢攝）

