楊明州接任高雄代理市長　陳水扁143字曝「藍綠都能接受」關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長確定由前副市長楊明州接任代理，前總統陳水扁11日在臉書PO文分析，楊明州在市府任職長達36年，是藍綠都可以接受且具有工程師背景的技術官僚，但還是希望可以早日補選市長，「而且越快越好！」

▲楊明州表示會勇敢接下重擔。（圖／記者洪正達攝）

陳水扁在臉書PO出一篇143字的短文，內容提到，楊明州曾經擔任陳菊的副市長，也當過韓國瑜的秘書長，還擁有工程師背景，任職市府長達36年，算是藍綠都可以接受的技術官僚，相信目前也沒有其他人選比他更了解高雄市政，這也是楊能出線接任代理市長的原因之一。

陳水扁接著指出，代理市長人選不論是許立明或陳其邁，都有人推薦，也都有「雜音」，楊明州則是各派系都能接受的「妥協產物」，所以現階段還是應該趕快進行市長補選，而且是越快越好。

▲陳水扁臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁新勇哥物語）

據了解，楊明州畢業於成功大學土木所碩士，1984年進入高雄市政府服務，工務局六職等幫工程師、工程科長、養護工程處長一路升到副市長，不僅擁有工務相關完整經歷，對高雄市政也有一定熟悉度；由於他曾在陳菊時代擔任副市長，早在韓國瑜上任之前，就曾幾度傳出他將留任副市長，後來則是接下秘書長職務，並在2019年10月降調參事，引起地方政壇震撼。

對於被推派出來擔任代理市長，楊明州坦言，不論要擔任什麼職務，都會坦然接受安排，雖然目前尚未接獲行政院的派任消息，但如果需要臨危受命，他會勇敢接下重擔，「因為公務員沒有選擇戰場的權利」。