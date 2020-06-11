柯文哲再加碼三倍券！擬回饋高中職學生卡500元

▲柯文哲出席市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲再度加碼三倍券！北市府日前宣佈，若三倍券綁定敬老卡以及愛心卡，將加碼補助1千元，柯文哲11日在議場答詢說，下周會公布使用方式，此外高中職生也打算加碼補助。北市副發言人黃瀞瑩證實，針對三倍券加碼高中職學生卡500元方案，正與相關局處積極研議。

民進黨議員江志銘批評，柯文哲過去取消老人進老津貼，很多人爭取恢復，1500津貼就是消費券概念，這是一種經濟循環，柯文哲稱三倍券「脫褲子放屁」，又給老人1000元補貼？柯表示，這是鄰里數位基礎建設。至於敬老卡、愛心卡多少預算？柯文哲說，不會100%轉換，若100％轉換理論上是4億，設計配合行政院，7月上線，12月以前用完3千元。

▲黃珊珊、柯文哲備詢。（圖／記者李毓康攝）

江志銘質疑，如果4億沒有回到市場，不是脫褲子放屁？你用愛心卡、敬老卡，4億要花到何時？柯文哲說，使用悠遊卡消費，最大優點是可以小額消費，三倍券最大問題是找零問題，並表示有抽獎活動，悠遊卡刷卡會留紀錄。

柯文哲透露，下周一會公布敬老卡、學生卡、公務員的職工卡怎麼用，高中職的數位學生卡，愛心卡他也同意，因為社會福利要關心，但有些敬老和愛心有重複，就不重複加碼1000元 ，至於學生卡、公務員的職工卡的部分還在研議。

對此，黃珊珊事後受訪表示，目前正在找財源。北市副發言人黃瀞瑩表示，針對三倍券加碼高中職數位學生證500元，市府正與相關局處積極研擬中。

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