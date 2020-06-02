影／解剖好市多12公斤大西瓜！　「神刀法+收納」網讚翻：扣盤太療癒

記者張嘉晏／綜合報導

炎熱的夏天最適合來上一盤冰冰涼涼的西瓜，不僅消暑也能補充水分。有網友就在臉書社團分享她切西瓜和裝盤的影片，俐落刀法和整齊收納讓網友大讚療癒。除此之外，也有好心網友提醒一般人容易忽略的小地方，原PO也表示下次會注意。

有女網友近日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼出一支療癒系影片，原來她日前從好市多扛了一顆12公斤的大西瓜回家，雖然廚房的工具對西瓜來說稍嫌短小，但她也發展出自己的一套切西瓜和收納方法。

只見她先將西瓜的頭尾部分切除，並且依照其形狀削去外皮，清理乾淨後再把西瓜切塊，最後直接全數倒扣進保鮮盒，之後無論是食用或是分送給親友都方便。

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▲女網友花了快半小時解剖西瓜 。（圖／原PO授權提供）

原PO最後裝了4大盒塊狀西瓜，笑說這麼多果肉真的會吃到天荒地老。她指出，被修掉、不漂亮的瓜肉也沒有浪費，通通都拿去打成西瓜汁喝了。

影片上線後，不少網友都大讚是神乎其技，「好厲害」、「好消暑的感覺」、「刀子雖小，但刀法俐落」、「你排的也太整齊了吧」、「這樣切西瓜好療癒」、「裝盤也太強了」、「最後扣盤太厲害」。

▲收納控表示療癒！（圖／原PO授權提供）

不過也有好心人提醒，切西瓜時最好不要赤手碰到果肉，怕容易酸掉；另外，一次切完整顆西瓜也要盡快吃完，否則容易出水壞掉。

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