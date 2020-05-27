老婆好市多買葉黃素送人　尪2日後「見不單純一幕」！萬人讚太有智慧

▲美式賣場好市多。（圖／記者蕭筠攝）

記者張嘉晏／綜合報導

美式賣場好市多販售各式商品，包含生鮮、乾貨和保健食品都有。一名男網友日前和太太前往逛街時，太太買了一罐葉黃素說要送給朋友。怎料原PO幾天後回家，才發現事情真相沒那麼單純，問號表示「我是不是被坑了？」不過貼文一出，眾人都羨慕直指這是放閃文無誤，「有智慧的老婆」、「她真的愛你」。

「提醒大家不要用眼過度，不要讓愛你的人擔心啊！」一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享購物經驗，日前他和太太去逛好市多，對方買了一罐葉黃素說要送朋友，「那人每天盯著好多螢幕看。」

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沒想到隔兩天原PO回到家，發現那日買的那罐葉黃素竟出現在他桌上，「她要送的人竟然是我！」原來原PO平時不只習慣同時盯著兩個螢幕看，還會另外使用平板，用眼量相當大，太太擔心他用眼過度，才會買葉黃素要他好好保養。

▲原PO習慣同時觀看多個螢幕。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

雖然接收到太太滿滿心意，然而原PO感動之餘才發現，「不對啊，想一想明明整車商品都是我買單，等於是我自己花錢買給我自己的啊，我是不是被坑了？」

貼文上線後，至今已吸引1.1萬人按讚，不少人笑安慰「老婆的愛無價」、「你老婆真的很愛你」、「這叫做順水人情啊」、「聽老婆的話就對了」、「胡說，這分明就是你老婆送的，快去謝恩」、「放閃文啦」、「你花了錢，賺到心意&產品，划算啊」、「有智慧的老婆」。

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