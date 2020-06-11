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北京新增1名本土病例！患者近2週無出京史、無密切接觸人員...

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▲自3月16日起，旅客入境北京機場後，需強制集中隔離 。（圖／路透）

▲北京西城區出現1宗病例。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，在解藥尚未問世前千萬別大意。北京市已經連續56天無新增確診病例，但今（11）日西城區卻爆出1例病患確診，驚人的是這名唐姓男子自稱近2週沒有離開北京，也沒有外來人員密切接觸史。目前，相關人員稱將會去西城區進一步追根溯源，並對患者所在小區進行封閉式管理。

綜合陸媒報導，北京市第112場新冠肺炎疫情防控工作記者會上，西城區副區長繆劍虹指出，52歲的唐姓患者家住西城區月壇街道西便門東大街，於6月10日下午因間斷發燒，所以到轄區醫院門診就診。唐男曾出現畏寒、乏力等症狀，但無咳嗽、無咽痛也無胸悶。

繆劍虹續指，患者自述近2週無出京史、無外來人員密切接觸史，樣本核酸檢測為陽性，經專家診斷為新冠肺炎確診病例；患者就醫全程佩戴口罩，並獨自騎車到醫院檢查隔離治療。

目前唐男已轉至地壇醫院，其家庭中的2名密切接觸者，也在醫學觀察中。繆劍虹表示，現西城區正在對患者進行嚴密的流行病學調查，進一步追根溯源，隨調隨控隨檢，應檢盡檢，做好密接人員管理，切斷傳播途徑，同時加大社區管控力度，對其所在小區進行封閉式管理，恢復測溫等措施，對其活動場所進行追踪、監測採樣和消毒。

▲北京,新冠肺炎,新冠病毒,地鐵,口罩。（圖／路透社）

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