死亡超11萬！美政府不斷稱「偉大成績」...胡錫進嗆：臉皮真是比中國城牆厚

▲美國新冠疫情還未平息。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情於全球擴散，美國至今確診人數突破200萬、死亡人數達11.5萬。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進今（11）日發文稱，美國領導人沒有做出一個專門的表示，更沒有表達歉意，甚至不斷表達「偉大的成績」；連蓬佩奧也在吹說美國多麼了不起，「臉皮真是比中國的城牆還厚」。

胡錫進在微博上發文指出，當時中國一天確診3,000、4,000人、死亡100多人時，整個國家動員起來，保護人民的生命和健康成為了國家第一目標，即使防控逐漸有取得進展，但「國家哪敢輕易使用『拐點』這樣的詞來描述局勢？」

「人們從美國政府那裡一路聽到的全是『成績』、『偉大的成績』、『最偉大的成績』。」胡錫進表示，美政府不斷稱確診病例以百萬計，那是因「美國的檢測能力最強」；死11萬多人了，那是因為「避免了死100萬到200萬人」的成果。美國流行病學家福奇曾預測，美國要死10萬到20萬人，這個可怕的數字已經在被驗證，而且最終可能被突破。

美國股市上漲及感染新冠死亡人數上升的同時，胡錫進表示，「我們從美國總統那裡看到的是興高采烈。股市上升當然是好事，但他們能夠分出一點同情心給那些繼續被感染和死亡的弱勢群體嗎？資本主義啊資本主義，我們今天才知道你原來是這個樣子。」

胡錫進說，中國面臨與不講人道主義、野蠻的美國等資本主義國家打交道，「它們有一種終極的貪婪和不管不顧」；在人命的問題上都不講常理，而且能夠做到忽悠民眾，形成「死一些人不算啥事」的公共輿論，讓社會達爾文主義的旗幟公開飄揚，「那麼在中國的問題上，他們撒謊，煽動極端情緒又會是多麼容易。」

胡錫進指出，「一個感染了不到10萬人並有效阻止了病毒傳播的國家，與一個感染了200萬人而且政府振振有詞的國家，價值差異注定很大，溝通很難。」

針對蓬佩奧昨日的言論，胡錫進認為「他臉皮真是比中國的城牆還厚」，中國需要有思想準備，未來來自美國的麻煩還多著呢。

▲胡錫進。（圖／CFP）



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