壽險業5月淨值比低於3%門檻　金管會：只剩1家努力中





▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，全球金融市場回穩，壽險業也逐步解除淨值警報。金管會主委黃天牧今（11）日透露，壽險業淨值比低於3%的門檻，目前只剩1家，仍在努力中。

疫情衝擊全球金融市場，今年3月國內外股市重挫，債券市場也出現信用風險增高的情況，連帶影響壽險公司淨值表現，有4家保險公司淨值未達3%的標準，如今除了宏泰人壽外，其他3家（新光人壽、三商美邦人壽、中華郵政壽險）淨值比已回升到3%以上的水準。

針對市場傳出壽險業7月後，將面臨保費懸崖、海外投資低評級債券、股市波動大影響淨值比等3大危機一事，金管會提出3點說明，首先是在低利率環境下，儲蓄型保單會讓保費快速累積，偏離保障本質，也不利未來接軌IFRS17，因此去年發布函令，改變商品結構，但並未要求停售儲蓄型保單，因此不會影響業務員生計及保戶投保權益。

第二是海外比重過大的問題，到今年4月底為止，壽險業海外投資17兆7,766億元，占可運用資金65.44%，若扣除外幣保單，國外投資金額達12兆5,564億元，占比46.22%。

金管會指出，目前已有訂定壽險業海外投資風險上限，包括國際板債券，要求保險公司落實債券投資的信用風險控管，也要定期檢視投資部位的適法性和風險，若與法令有所不符時，也要由稽核部門追蹤控管，6個月仍無法改正，須向金管會呈報提出改善計畫，主管機關也會採行相關因應措施。

第三是淨值大幅減少，金管會說，由於疫情對總體經濟影響主要反應在股市波動，也會影響保險業的淨值，但各國實施貨幣寬鬆政策，導致利率下跌，對債券部位反而是有利的因子，加上台美利差縮小，避險成本也下降，對美元投資部位有利，長期來看，保險業財務影響取決於疫情和全球金融市場的變化。

至於股市短期波動對淨值產生較大影響，但也因股市回升，淨值也跟著回升，金管會也提及，儘管有保險公司受到市場波動影響，3月底淨值比下滑，但按照現行規定，要連續2期淨值比低於3%，才屬於資本不足或顯著不足，由於去年底尚未有保險業連2期低於3%，因此最快符合2期的時間點是在明年3月，因此保險業還有時間可以改善。

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