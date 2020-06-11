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新壽淨值比升至3.2%解除警報　金融資產未實現損益回升1200億

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▲▼ 新光人壽。（圖／ETtoday資料照）

▲新光人壽。（圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情、油價大跌影響，全球金融市場大幅波動，但近期已逐步趨穩，新光人壽今（11）日表示，新壽4月底淨值已較3月底回升約280億元，加上金融資產未實現損益也較3月底回升約1,200億元，4月底淨值比率已提高至3.2%。

新壽指出，新光金控完成現金增資33億元，已獲主管機關核准，計劃於6月底前增資新壽，以強化公司財務體質。

此外，新壽已向主管機關申請投資性不動產續後衡量採公允價值模式入帳未實現增值利益468.6億元，預計將能進一步強化淨值，及提高淨值資產比，時時監控淨值比率變化，強調股債平衡的資產配置，維持穩定財務結構。

淨值雖受市場系統性短期波動影響，但新壽表示，公司擁有雄厚房地產投資，包括信義傑仕堡、寒舍艾美酒店A12及新光摩天大樓等。若帳上投資性不動產續後衡量比照同業採公允價值模式，今年4月底淨值資產比率可高於4.7%，高於法令規定。

投資部分，新壽配置多樣化資產，包括固定收益、高殖利率股票及優質不動產等，其中新興市場債券，皆為美元計價，匯率風險可控，且大部分為政府公債，信用風險有限，主要部位帳列攤銷後成本（AC），因此評價不影響公司淨值，且帳上目前仍有大量未實現利益。

新壽商品策略聚焦外幣保單及保障型商品，根據統計，今年第1季初年度保費市佔率為8.1%，較去年同期的7.8%提升，而今年首季稅後純益達56.5億元，較去年同期成長46.7%。

新壽表示，近期經濟情勢已逐步穩定，未來仍將秉持永續經營理念，維持穩健的財務清償能力、嚴謹的公司治理及風險控管機制，為保戶的資產做最安全的把關，並強化民眾對壽險業的信心。

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