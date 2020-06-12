　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／點火畫面曝光！大甲媽遶境彰化「信眾放炮迎接」　女警遭炸背部噴血

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯振中、唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖繞境因疫情延期，11日深夜正式起駕，展開繞境行程。不過，隊伍12日下午經過彰化時，有民眾在預定經過的路上放鞭炮，導致一旁店家遭到波及，維持秩序的2名員警也分別受傷，目前正在釐清放炮民眾的身分。

▲▼信眾大街放炮，2員警遭炸傷。（圖／記者唐詠絮翻攝、彰化警分局提供）

▲信眾大街放炮，2員警遭炸傷。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

依據監視器畫面，當時鑾轎行經彰化市三民路與永安街口附近，卻有民眾在隊伍抵達前，站在路中央，點燃鞭炮引信，導致濃煙瞬間竄出，接著砲火亂攝，擊中了附近店家。

▼信眾大街放炮，女警背部遭炸受傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼信眾大街放炮，2員警遭炸傷。（圖／記者唐詠絮翻攝、彰化警分局提供）

店家指出，等到鞭炮飛出後約一分鐘，有名員警突然衝出，不斷詢問眾人「誰放的鞭炮？誰放的鞭炮」，他們才知道有員警被鞭炮炸傷，甚至還有女警遭到射擊，導致背心破掉。

▲▼信眾大街放炮，2員警遭炸傷。（圖／記者唐詠絮翻攝、彰化警分局提供）

▲信眾大街放炮，員警手肘遭炸。（圖／彰化警分局提供）

對此，彰化警分局指出，局莿桐派出所楊姓副所長與偵查隊劉姓小隊長12日執行維安勤務，下午5點40分行經永安街119號附近時，遭到民眾燃放的鞭炮炸傷，導致楊姓所長手肘受傷、劉姓小隊長背部受傷，第一時間已送往彰化基督教醫院診室，彰化警局方仰寧局長也立刻前往探視，發放慰問金。

目前彰化警分局正在調閱執勤員警的蒐證錄影帶，準備找出燃放炮竹的民眾，查明後將依公共危險罪偵辦。詳情仍在進一步釐清。

►出國必囤！日本必買超綿洗臉泡泡～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！　

▼信眾大街放炮，2員警遭炸傷送醫。（合成圖／彰化警分局提供）

▲▼信眾大街放炮，2員警遭炸傷。（圖／記者唐詠絮翻攝、彰化警分局提供）

ET快訊
果園工作一半！「嘉義壯男」突遭蜂螫　30分內送醫不治身亡
米砂多人通鋪激戰男伴：同學們面前開啪！　曝「做完現場反應」…
丁噹唱太好「竟拿超低分」！　罕見爆氣槓評審：趕快把我淘汰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南酒駕王！連4年被抓「害死1騎士」　警局玩IG：跟著搖擺就好

影／點火畫面曝光！大甲媽遶境彰化「信眾放炮迎接」　女警遭炸背部噴血

收2顆裝飾彈！被網友嗆「演很大」　王浩宇要告了：已蒐證103篇

火車120秒後進站！新北男「月台追打」女友…她驚嚇險墜軌

嘉義看守所引進「黑水虻」打造環保黑金新基地　收容人技能再升級

綠帽夫沒轍了 ！妻離婚7個月為小王生子判拘役　通姦除罪改免訴...不用關

身藏「一根43公分」被抓包　他硬拗是娃娃機夾到的「手電筒」...下場慘

台南善化雷陣雨後突發怪風　吹倒廣告鷹架幸無人受傷

前職棒球賣額溫槍「收1800萬」　交不出貨挨告詐欺...嘆：我們也是被騙

奪命畫面曝！貨車司機酒駕撞電線桿…騎士慘被「垂落電纜」勒頸　遭後車追撞慘死

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

Nei Nei 手作三層蛋糕送爸媽！　Max婚禮上狂吃...吳尊：夠了XD

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

台南酒駕王！連4年被抓「害死1騎士」　警局玩IG：跟著搖擺就好

影／點火畫面曝光！大甲媽遶境彰化「信眾放炮迎接」　女警遭炸背部噴血

收2顆裝飾彈！被網友嗆「演很大」　王浩宇要告了：已蒐證103篇

火車120秒後進站！新北男「月台追打」女友…她驚嚇險墜軌

嘉義看守所引進「黑水虻」打造環保黑金新基地　收容人技能再升級

綠帽夫沒轍了 ！妻離婚7個月為小王生子判拘役　通姦除罪改免訴...不用關

身藏「一根43公分」被抓包　他硬拗是娃娃機夾到的「手電筒」...下場慘

台南善化雷陣雨後突發怪風　吹倒廣告鷹架幸無人受傷

前職棒球賣額溫槍「收1800萬」　交不出貨挨告詐欺...嘆：我們也是被騙

奪命畫面曝！貨車司機酒駕撞電線桿…騎士慘被「垂落電纜」勒頸　遭後車追撞慘死

義大利「850間影院」615復業　《幸運女神》抗疫2.8億稱霸票房

女選手神配音「小丸子」4角色　陳立農楊丞琳笑開懷

批綠營抹黑「報復式罷免」　江啟臣：在許崑源親屬的傷口上撒鹽

督保盟：自付差額醫材設上限「是對的政策」　金額、分類可再檢討

RAVI遭酸「除了賺很多錢，根本沒什麼」　硬起來回擊：請不要用錢評價我

果園工作一半！「嘉義壯男」突遭蜂螫　30分內送醫不治身亡

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO急滅火...網一看更怒：根本故意

屈臣氏網路明起開賣中衛「特殊色」口罩　6／16加碼薰衣紫，單片最低5元

YSL「皮革氣墊粉餅」根本迷你版精品包　補妝保證讓閨蜜嫉妒

憲指部成立「狙擊手集訓隊」　挑戰國軍年度狙擊手鑑測

社會熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

中橫臨37便道大崩山全線中斷

快訊／台南男大生「暴砍學長」！遭檢方聲押

即／女童無辜遭砍3刀　叔叔氣炸撂人抗議

淡水男高中生砍國小女童　校方回應了

激情交纏網友！人夫狂讚「很緊很包很夾」　正宮崩潰

領800萬行員怕怕老翁：利息太低

女童遭高中生猛刺3刀　爸怒控無法接受

趁老婆去酒店上班…台南男「強上繼女4次」！

弟弟前被刺3刀！國小女醫院內狂哭

快訊／砍傷國小女童！淡水男高中生移送

更多熱門

相關新聞

魏應充捐逾800萬　助彰化9校少棒

魏應充捐逾800萬　助彰化9校少棒

頂新和德基金會「接棒未來」公益腳步步停歇！繼5月份走訪台中12校後，6月將再率領味全龍公益大使林驛騰與歐耀宗，親自帶著球衣、球具實際走訪彰化基層共9所學校，包含：南郭國小、忠孝國小、和東國小、培英國小、線西國小、東山國小、永興國小、育民國小及萬興國小，以實際行動幫助基層少棒隊。

顏家么媳素顏＋黑框一樣高顏值

顏家么媳素顏＋黑框一樣高顏值

百年首見報馬仔狂飆　大甲媽鑾轎超前4小時進彰化　

百年首見報馬仔狂飆　大甲媽鑾轎超前4小時進彰化　

大甲媽起駕萬人跪地！2分鐘神速上路

大甲媽起駕萬人跪地！2分鐘神速上路

舞獅頭首次戴上口罩　象徵台灣勇敢抗疫

舞獅頭首次戴上口罩　象徵台灣勇敢抗疫

關鍵字：

彰化大甲媽祖繞境放炮女警

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面