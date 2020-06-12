影／點火畫面曝光！大甲媽遶境彰化「信眾放炮迎接」　女警遭炸背部噴血

記者柯振中、唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖繞境因疫情延期，11日深夜正式起駕，展開繞境行程。不過，隊伍12日下午經過彰化時，有民眾在預定經過的路上放鞭炮，導致一旁店家遭到波及，維持秩序的2名員警也分別受傷，目前正在釐清放炮民眾的身分。

▲信眾大街放炮，2員警遭炸傷。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）



依據監視器畫面，當時鑾轎行經彰化市三民路與永安街口附近，卻有民眾在隊伍抵達前，站在路中央，點燃鞭炮引信，導致濃煙瞬間竄出，接著砲火亂攝，擊中了附近店家。

▼信眾大街放炮，女警背部遭炸受傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）



店家指出，等到鞭炮飛出後約一分鐘，有名員警突然衝出，不斷詢問眾人「誰放的鞭炮？誰放的鞭炮」，他們才知道有員警被鞭炮炸傷，甚至還有女警遭到射擊，導致背心破掉。

▲信眾大街放炮，員警手肘遭炸。（圖／彰化警分局提供）



對此，彰化警分局指出，局莿桐派出所楊姓副所長與偵查隊劉姓小隊長12日執行維安勤務，下午5點40分行經永安街119號附近時，遭到民眾燃放的鞭炮炸傷，導致楊姓所長手肘受傷、劉姓小隊長背部受傷，第一時間已送往彰化基督教醫院診室，彰化警局方仰寧局長也立刻前往探視，發放慰問金。

目前彰化警分局正在調閱執勤員警的蒐證錄影帶，準備找出燃放炮竹的民眾，查明後將依公共危險罪偵辦。詳情仍在進一步釐清。

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▼信眾大街放炮，2員警遭炸傷送醫。（合成圖／彰化警分局提供）

