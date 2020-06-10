蔡英文誠摯歡迎捷克議長8月訪台：兩國共享民主自由價值

記者蘇晏男／台北報導

捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）不顧中國大陸反對，9日宣布將訪台，日期訂在8月30日至9月5日。對此，總統蔡英文10日表示，捷克是歐洲重要民主國家之一，跟台灣共享民主自由價值，她要代表台灣人民、政府，向維特齊致上誠摯歡迎。

▲蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文還說，會給維特齊最大最大的歡迎，也期待因為他的到來，兩國之間交流更密切，之間合作更好。

維特齊9日召開記者會表示，預計8月30日至9月5日前後，將在商務代表團與科學專家的陪同下訪台，而決定訪台的原因有兩個，首先是考慮國家的經濟、教育、科學與文化發展，相信訪台交流將是正確決定；其次，中國大陸先前數次阻撓已故前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）訪台，反而更強化他的訪台意願。

維特齊坦言，對於是否訪台，他與捷克總統齊曼（Miloš Zeman）的意見相左，但強調捷克擁有自由、民主等重要價值，因此仍將遵循柯佳洛未竟之行程。柯佳洛原本預計今年2月份訪台，卻於1月20日驟逝，一度引發爭議。

立法院長游錫堃8日透露，自己已在6月3日正式致函邀請維特齊率團來台訪問，對維特齊堅持與自由民主站在同一陣線，向全世界宣示捷克的獨立自主，如此勇氣令他深感敬佩，並誠摯歡迎。

另外，外交部昨日知情後，也表達誠摯歡迎，也將與立法院妥為協調準備，提供維特齊一行到訪的各項協助。

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