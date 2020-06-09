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捷克議長秀「台捷友好」蛋糕…糖霜寫上名言　來自這位超挺台灣前總統

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▲▼捷克參議院議長宣布秋季將訪問台灣，像媒體展示台捷國旗蛋糕。（圖／取自捷克參議院網站）

▲捷克參議院議長維特齊宣布秋季將訪問台灣。（圖／取自捷克參議院網站）

記者王致凱／綜合報導

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）9日宣布今年秋季訪台，引來關注。維特齊同時展示一個結合中華民國與捷克國籍的蛋糕，上面用糖霜寫下「自由與生命一樣珍貴」文字，引用自捷克前總統哈維爾的名言，象徵捷克與台灣擁有共同價值理念。

維特齊9日上午召開記者會，正式宣布將在商務代表團與科學專家的陪同下訪問台灣，時間點預計落在8月30日至9月5日前後。維特齊表示，決定訪問台灣有兩個原因，首先考慮國家的經濟、教育、科學與文化發展，相信訪台交流將是正確決定；其次，中國先前數次阻撓已故前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）訪台，反而更強化他的訪台意願。

捷克新聞網站Aktuálně記者Radek Bartoníček在推特分享記者會現場展示的「台捷蛋糕」，同時結合台灣與捷克國旗，並用白色糖霜寫下前總統哈維爾的名言，「自由與生命一樣珍貴」（Svoboda má takovou cenu, jakou máme my sami）。據悉，這塊蛋糕為民間烘焙店主動致贈。

維特齊坦言，對於是否訪台，他與捷克總統齊曼（Miloš Zeman）的意見相左，但強調捷克擁有自由、民主等重要價值，因此仍將遵循前議長柯佳洛未竟之行程。捷克前參議院議長柯佳洛原本預計今年2月份訪台，卻於1月20日驟逝，一度引發爭議。

根據捷克憲法，參議院議長位階僅次於總統，換言之，維特齊將曾為有史以來訪台層級最高的捷克現任官員，對於台捷關係乃至台灣與歐盟關係都具有重大象徵意義。

值得一提的是，捷克前總統哈維爾卸任後曾於2004年11月訪問台灣，獲時任總統陳水扁接見並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰哈維爾對於促進台捷關係所作的付出與貢獻。

哈維爾當時表示，台灣與捷克雖然距離較遠，但在許多方面都有相似之處，特別是同為民主國家，他很佩服台灣的經濟發展，也很佩服台灣人的勇敢，儘管面對國際政治困境，仍不屈不撓。據悉，聯合國50周年時，哈維爾曾具名支持台灣加入聯合國。

▼捷克已故前總統哈維爾，2004年曾訪問台灣與前總統陳水扁會面。（圖／總統府）

▲▼捷克已故前總統哈維爾，2004年曾訪問台灣，與前總統陳水扁會面。（圖／總統府）

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