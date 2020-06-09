捷克議長秀「台捷友好」蛋糕…糖霜寫上名言　來自這位超挺台灣前總統

▲捷克參議院議長維特齊宣布秋季將訪問台灣。（圖／取自捷克參議院網站）



記者王致凱／綜合報導

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）9日宣布今年秋季訪台，引來關注。維特齊同時展示一個結合中華民國與捷克國籍的蛋糕，上面用糖霜寫下「自由與生命一樣珍貴」文字，引用自捷克前總統哈維爾的名言，象徵捷克與台灣擁有共同價值理念。

Po skončení TK ukázal předseda Senátu Miloš Vystrčil tento dort, který pro něj upekl jeden cukrář... “Svoboda má takovou cenu, jakou máme my sami., napsal cukrář slova Václava Havla... Jakoby se do Senátu vrátil duch listopadu 1989 - cítíte to? :) https://t.co/tvxr17OGHr pic.twitter.com/oW5O48GGSN — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 9, 2020

維特齊9日上午召開記者會，正式宣布將在商務代表團與科學專家的陪同下訪問台灣，時間點預計落在8月30日至9月5日前後。維特齊表示，決定訪問台灣有兩個原因，首先考慮國家的經濟、教育、科學與文化發展，相信訪台交流將是正確決定；其次，中國先前數次阻撓已故前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）訪台，反而更強化他的訪台意願。

捷克新聞網站Aktuálně記者Radek Bartoníček在推特分享記者會現場展示的「台捷蛋糕」，同時結合台灣與捷克國旗，並用白色糖霜寫下前總統哈維爾的名言，「自由與生命一樣珍貴」（Svoboda má takovou cenu, jakou máme my sami）。據悉，這塊蛋糕為民間烘焙店主動致贈。

維特齊坦言，對於是否訪台，他與捷克總統齊曼（Miloš Zeman）的意見相左，但強調捷克擁有自由、民主等重要價值，因此仍將遵循前議長柯佳洛未竟之行程。捷克前參議院議長柯佳洛原本預計今年2月份訪台，卻於1月20日驟逝，一度引發爭議。

根據捷克憲法，參議院議長位階僅次於總統，換言之，維特齊將曾為有史以來訪台層級最高的捷克現任官員，對於台捷關係乃至台灣與歐盟關係都具有重大象徵意義。

值得一提的是，捷克前總統哈維爾卸任後曾於2004年11月訪問台灣，獲時任總統陳水扁接見並頒贈「特種大綬景星勳章」，表彰哈維爾對於促進台捷關係所作的付出與貢獻。

哈維爾當時表示，台灣與捷克雖然距離較遠，但在許多方面都有相似之處，特別是同為民主國家，他很佩服台灣的經濟發展，也很佩服台灣人的勇敢，儘管面對國際政治困境，仍不屈不撓。據悉，聯合國50周年時，哈維爾曾具名支持台灣加入聯合國。

▼捷克已故前總統哈維爾，2004年曾訪問台灣與前總統陳水扁會面。（圖／總統府）



►網美推推「防曬這一罐」就夠～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！