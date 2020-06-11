終於等到了！奶茶控一喝秒愛上的超浮誇茶韻　就在便利商店

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▲▼光泉奶茶。（圖／記者周宸亘攝）

▲午后時光推出焙你系列滿足奶茶控天天喝也不傷荷包的小確幸。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

人手一杯手搖飲儼然成為台灣的日常街景，多數人在用餐後、上班之餘或者悠閒休假之時，養成了隨時隨地來一杯的習慣，不但解渴也帶點療癒滋味！眾多手搖品牌在奶香、茶感的風味表現上大有不同，各自有擁戴者，然而單杯手搖飲的價格，在各店不同訴求下水漲船高，直逼便當價的手搖飲已隨處可見，令許多奶茶控荷包吃不消！近期光泉午后時光延續先前「濃」系列的大好評，推出茶感升級的「焙你」系列，超浮誇的濃厚茶韻，令許多無奶不歡的奶茶控一喝就愛上，更棒的是只要走到巷口的便利商店，24小時隨時都喝得到濃郁的好滋味。

▲▼光泉奶茶。（圖／記者周宸亘攝）

▲午后時光焙你系列療癒無數奶茶控的味蕾。

外包裝大大寫著「焙」字，搭配簍空茶葉線條，具超高辨識度外也要讓消費者感受其「濃茶韻」特色。「焙」是部分茶葉、咖啡豆提香潤味的過程，也是匠人創造自我風味的獨特技法！午后時光沿襲匠人精神，以獨家循環萃茶技術，綻放茶葉最佳滋味且讓焙感素材更顯厚實，突顯不同於市售奶茶的特殊茶韻，為了就是滿足無數奶茶控挑剔的味蕾，讓擁茶派也能好好享受療癒的滋味！

▲▼光泉奶茶。（圖／記者周宸亘攝）

▲午后時光焙你系列奶茶使用真實茶葉萃取，滿足重視茶香的奶茶控喜好。

愛喝奶茶的人都知道，好喝的奶茶可遇不可求，光泉午后時光焙你系列乳含量達50%以上且無奶精添加。為了滿足擁茶派的喜好，使用真實茶葉萃取，不添加茶粉或濃縮茶液，只有這樣才能呈現最棒的茶湯，與溫潤的焙感素材及牛奶混合後，茶韻乳香一次到位就是要讓奶茶控一喝就愛上。

▲▼光泉奶茶。（圖／記者周宸亘攝）

▲光泉午后時光焙你系列奶茶外包裝大大寫著「焙」字，辨識度超高。

焙你系列以「紅茶拿鐵」、「觀音拿鐵」兩款各具特色的風味奶茶而大受歡迎。平時喜愛古早味紅茶香氣的人最適合來瓶「紅茶拿鐵」，其添加焙烤決明子，喝起來帶有淡淡咖啡香氣，使阿薩姆紅茶茶湯更具層次，並能感受乳香所襯托出的溫潤茶韻，也因此在網路上受到網友狂讚；偏愛焙香厚實的人就來瓶「觀音拿鐵」吧！使用烘焙味十足之茶葉，經萃取後將鐵觀音「焙韻」完美展現，入喉醇厚茶香，融入奶味後茶韻更顯回甘。最佛心的是焙你系列奶茶一瓶400ml只要35元，高CP值的平價享受，完全能讓奶茶控不傷荷包，輕鬆就能喝好喝滿。

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