光泉帶頭做公益！「贈書、送牛奶」陪伴孩童健康成長

▲光泉力挺小朋友追夢，贈送牛奶與《我愛牛奶》漫畫小百科，讓孩子們健康成長、吸收新知。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者陳珊珊／採訪報導

小朋友們手比愛心，開心喊出「我愛牛奶」，光泉照顧孩童、回饋社會，連續第2年執行「我愛牛奶公益計畫」，今年特別邀請球學創辦人何凱成與台中石岡國小籃球隊互動，勉勵小朋友們，努力打球與學習，發揮自我潛力。

▲小朋友們手比愛心，開心喊出「我愛牛奶」。（圖／記者張凱喨攝）

球學創辦人何凱成說：「今年光泉提到要去偏鄉小學送牛奶、送愛，透過籃球來幫助這些小孩，那聽到這就覺得說，這對小朋友是很重要的一些訊息跟機會。我覺得最印象深刻的是，小朋友他們很活潑也很積極，看到他們就讓我想起12、13歲的自己，就更想要去給予他們一些智慧跟建議，讓他們在以後，可以更明確知道自己的方向」。

▲球學創辦人何凱成與孩子們互動，希望藉由分享自己的經歷，讓孩子們更明白未來方向。（圖／記者張凱喨攝）

光泉在孩子們成長最需要鈣質的時刻，以老字號優質鮮奶，特別贊助石岡國小籃球隊，每人每週2瓶牛奶，幫孩子們補足營養，讓他們勇敢追夢，今年也將贈送《我愛牛奶》漫畫小百科給台中、南投各國小，希望透過生動、趣味的內容，讓小朋友的健康觀念，從小萌芽。

▲光泉董事長汪林祥分享公益活動初衷。（圖／記者張凱喨攝）

光泉董事長汪林祥表示，「牛奶有非常豐富的鈣與蛋白質，好喝又營養，尤其對小朋友的體質改善是很重要的。我們利用編製繪本，把一個牧場怎麼養牛、收牛奶、運輸，以及如何殺菌、保存等知識帶進來，小朋友透過簡單有趣的小百科漫畫，他們很高興就看完了，還可以學到食物的製造過程」。

▲小朋友開心地閱讀《我愛牛奶》漫畫小百科。（圖／記者張凱喨攝）

▲光泉送牛奶給小朋友們，為孩子補足成長動能。（圖／記者張凱喨攝）

光泉期盼透過公益計畫，幫孩子們補足成長動能、增長知識，持續發揮社會影響力，為台灣下一代的未來共同努力。