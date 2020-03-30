想調鮮奶茶喝！他問「超商紅茶霸主」...內行人狂推2品牌：絕配

▲超商裡有許多紅茶的品牌可以選擇。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

台灣的超商應有盡有，需要的東西幾乎都可以在超商找到，加上24小時營業，半夜想吃東西、喝飲料的話，走進超商就可以購買。近日就有網友在PTT八卦版表示，想到超商買紅茶來自己調鮮奶茶，好奇「有沒有哪款最優的八卦？」貼文一出後隨即引發廣大討論，網友狂推「義美」和「純喫茶」。

一名網友在PTT以「超商紅茶的霸主是哪款？」為題，表示家裡已經有鮮奶了，想說要自己買紅茶來調鮮奶茶，但這時間也只能去超商買，有沒有哪款最優的八卦？義美？純喫茶？茶裏王？特上紅茶？

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貼文一出後引發廣大網友討論，「義美」及「純喫茶」的呼聲最高。「義美派」的網友表示，「義美紅茶，真心不騙」、「義美的適合調奶茶」、「當然是義美」、「義美紅茶，紅茶2加牛奶1」、「義美，沒有之一」、「調鮮奶茶的話，義美很適合，連甜度都調好了」、「義美+1 不會太甜」、「義美紅茶，真得賣很好，一比一調起來就不錯」。

純喫茶派的網友則是表示，「純喫紅配鮮奶，讚讚」、「純喫紅茶+鮮奶，依然絕配，一定要夠甜」、「純喫茶+光泉全脂+水3:1:1」、「全脂鮮奶 + 純喫茶」、「 調奶茶的話純喫茶」。

除了義美和純喫茶之外，也有其網友提到，「特上紅茶」、「午後紅茶無糖」、「原粹」、「麥香」、「茶裏王」、「冷泡茶紅茶」。