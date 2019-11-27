首創小小豆漿師體驗營　光泉豆米漿結合5感　傳遞食育觀念

▲為了宣導健康飲食觀念，光泉11月23日~24日在台北兒童新樂園舉辦「第三屆光泉植物奶繪畫競賽暨小小豆漿師體驗營」活動，結合5感、並以寓教於樂的方式傳遞正確食物教育的觀念。（圖／湯興漢攝，以下同)

消費中心／台北報導

台灣美食王國名號享譽國際，街邊小吃、飲料招牌林立讓人流連忘返，然而在眾多誘惑下是否不小心「禍從口入」？「飲食文化應從家庭培養，食物教育要從小扎根」，為了宣導健康飲食觀念，光泉11月23日~24日在台北兒童新樂園，藉由第三屆繪畫比賽以及小小豆漿師體驗營活動，結合5感傳遞正確的食物教育觀念給父母與小朋友。

第三屆光泉植物奶繪畫競賽主題為「黃豆與花生來選美」，共計4,040位小朋友參加，投稿大爆量打破紀錄。光泉行銷企劃部陳世崇經理表示，光泉品牌經營超過60年，豆米漿市佔率超過30%，米漿市佔更是超過50%，光泉對台灣有著一份社會責任，因此除了希望小朋友透過畫作了解到好的黃豆與花生要整顆完整、圓潤飽滿外，更希望培養小朋友的想像力與創造力，成為國家最強大的競爭力。

請繼續往下閱讀...

▲此次主題「黃豆與花生來選美」，小朋友各個出奇招，有的替花生戴上項鍊，有的把黃豆穿上衣服，有的用水彩、蠟筆混搭筆觸表現出現代普普風，各個都是小小畢卡索。

而光泉首創的『小小豆漿師體驗營』，共有千位小朋友參與體驗，期許以5感體驗、寓教於樂的方式傳遞正確的食物教育觀念。整個小小豆漿師活動分為『原料的秘密』、『製程的秘密』、『安心的秘密』3大關卡來體驗『觸覺』與『視覺』；在『原料』的部份，光泉透過挑好黃豆的遊戲，來傳遞黃豆要非基改、具IP認證的觀念。



▲小朋友透過挑選好黃豆的遊戲，挑戰『原料的秘密』關卡，了解到要有好的原料才會有美味的豆漿



營養師游承逸也補充說明如何挑選豆米漿，許多基改農產品是為了抗殺蟲劑、抗除草劑而設計，因此人們擔心反而會有這類藥物的殘留，也擔心因此造成身體危害；且基改食品對敏感體質的人來說比較容易引發過敏反應，人類食用基改食品的歷史不長，是否造成更大的健康危害尚是未知數，因此在豆漿方面，建議家長要挑選使用非基改黃豆製作的豆漿。至於米漿方面，游承逸建議選擇通過黃麴毒素檢測的整顆花生現磨而成的米漿。光泉豆米漿在原料方面堅持使用非基因改造黃豆、烘烤過的整顆花生，讓消費者安心的飲用。

▲營養師游承逸指出，光泉堅持採用美加一級非基因改造黃豆製作豆漿，米漿中的花生也通過黃麴毒素的檢測。



在『製程』方面，則是透過做豆漿的遊戲，讓小朋友了解美味的豆漿也能不添加消泡劑。最後在『安心』方面，則透過遊戲讓小朋友看看大腸桿菌的真面目並傳遞食物乾淨的製作與嚴格的檢驗有多重要；受訪小朋友說：「平常都聽老師說不衛生的食物裡有大腸桿菌，吃了會肚子痛，但因為肉眼看不見也就沒有戒心，今天第一次從螢幕上看到大腸桿菌的長相，真的很噁心耶！以後我買飲料一定會看看做飲料的地方有沒有乾淨，然後也要常常洗手！

▲受訪小朋友首次看到大腸桿菌的樣貌，了解到食品衛生的重要性。



在『味覺』與『嗅覺』的體驗部份，完成關卡的小朋友都能現場獲得一瓶光泉豆漿，品嚐香氣四溢的豆漿。最後在『視覺』的部份，則是特別邀請香蕉哥哥與月亮姐姐來帶動跳，透過小小豆漿師體驗營活動帶來一場精彩的5感饗宴。

▲透過香蕉哥哥與月亮姐姐的帶動跳，讓活動現場氣氛熱絡，親子歡笑聲不斷。

陳經理指出，大家看到的小小豆漿師體驗營其實只是工廠的簡單縮影，為了把關食品安全，光泉是付出更多心力的；光泉在『原料』方面對供應商有嚴格的規範，供應商需經過多面向考評，考評後分為優、良、普通、加嚴四級，良級以上才是光泉的合格供應商。『製程』方面，耗資上億採購現代化密閉式設備，以階段式升溫、細火慢煮豆漿，可以做到不添加消泡劑，讓豆漿的產出是純淨無汙染的。在『安心』方面，品管實驗室/食安實驗室也都獲得TAF認證，讓實驗室品質管理系統及技術能力符合國際標準；且生產的每批產品都會經過以上具公信力的實驗室進行微生物檢驗，讓消費者安心飲用。

▲光泉行銷研發本部陳世崇經理表示，光泉立志成為植物奶的專家並為台灣食安把關，在原料、製程、檢驗皆有專業、嚴謹的規範。