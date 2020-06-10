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【廣編】只有運動行不通　營養師告訴你建構肌肉的秘訣！

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【廣編】只有運動行不通　營養師告訴你建構肌肉的秘訣！ （圖／光泉提供）

圖、文／光泉提供

近年國人開始注重健康和體態，隨著運動風氣盛行，健身後補充蛋白質的觀念也開始普及。國內乳品大廠光泉看見消費者對優質蛋白的需求，推出目前市場上唯一的優質蛋白巧克力牛乳，嚴選香醇可可mix光泉鮮乳，給消費者帶來滿足的享受。每瓶400ml優質蛋白牛乳中的20g蛋白質，能幫助肌肉生長，不需沖泡，方便快速飲用，是忙碌運動族群省時便利的新選擇。

透過運動追求健美線條及健康的同時，會使肌肉受到挑戰，這個挑戰也是肌肉成長的動力。但光是訓練還不夠，營養師游承逸表示，適當的營養素能夠幫助肌肉更有效成長，蛋白質是建構肌肉的重要來源，因此建議訓練後補充20~40g的優質蛋白質，一般常見的優質蛋白質有：豆漿的大豆蛋白、牛奶中的酪蛋白以及乳清蛋白。此外，運動時也會消耗身體儲存的醣-肝醣，所以運動後也要注意醣的補充，重新回補失去的肝醣，讓身體充飽電，迎接下一次訓練。

除了牛奶之外，豆漿也是很好的蛋白質攝取來源。光泉今年也同時推出了特濃5.1 無加糖濃黑豆漿，是目前市面上最濃且有優質大豆蛋白的濃黑豆漿，其中天然鐵質與高纖營養皆源自黑豆本身，成分天然無負擔。對於乳糖不耐症者或是素食者而言，都是牛奶之外的優質蛋白好選擇。
 

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