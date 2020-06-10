桃園7連霸市議員劉茂群涉水果禮盒賄選　當選無效確定

▲桃園市議員劉茂群遭高等法院判決當選無效。（圖／翻攝自劉茂群臉書）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市國民黨籍市議員劉茂群，涉嫌在2018年的9合1大選中，被檢方指控以蘋果禮盒向選民賄選。刑事部分一審判決她無罪，但民事當選無效訴訟部分，一審則判當選無效。案經上訴，高等法院10日維持一審見解，仍判決劉茂群當選無效，全案確定。

劉女在2018年的9合1大選中，參選桃園八德區市議員，檢方起訴指出，她在2018年5月15日確定參選後，隔月就指示呂姓助理到八德陸光四村贈送價值738元的蘋果禮盒，以祝賀當選名義贈送1人1盒，給予每一棟的棟委。檢方認為她買了39盒、價值738元的蘋果禮盒，有對價關係，去年2月間檢方依違反《選罷法》將劉女及呂姓助理起訴。

而桃園地院刑庭合議庭審理後，認為她送禮時並未提到「票投劉茂群」，也有證人說，禮盒不會影響到投票意願，還有受贈者根本不具投票權，甚至有人不知道蘋果禮盒是劉女贈送。另外法官調查後，發現劉女從2016年進入陸光四村社區服務，曾送葡萄禮盒、柚子、生日送蛋糕給棟委的往例，此次致贈的蘋果禮盒，價值與過去相當，認為是民主政治、開放社會下的民間社團活動或政治人物的正常生態，因此一審判決她無罪。

檢方除了對劉女提起公訴外，民事部分也提出當選無效之訴。一審桃園地院審理後，卻認為蘋果禮盒影響到選民的投票意向，已經影響選舉公平性，因此判決她當選無效。

劉女上訴第二審，高等法院審理後，10日宣判，合議庭法官駁回劉女上訴，維持一審的當選無效，全案就此確定。至於劉女刑案的賄選部分，目前仍上訴高等法院二審審理中。

