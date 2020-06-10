無性夫妻女牙醫控夫不做家事！夫控妻畫地盤分居

▲台南女牙醫成無性夫妻，訴請離婚獲准。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

記者吳銘峯／台北報導

台南呂姓女牙醫師與在科技公司擔任經理的丈夫結婚，並育有2名子女，但孩子出生後2人感情日漸不睦，打起離婚官司。女牙醫指控，丈夫婚後不做家事，已經是百分之百無性夫妻，亦幾無交談；再加上丈夫對金錢錙銖必較，所以請求離婚。丈夫則控訴女牙醫婚後購買新房，視為她的地盤，不准侵犯。一審法院未判准離婚，二審台南高院改判離婚，上訴第三審後，最高法院10日判准離婚確定。

判決指出，2人於2008年3月婚宴締結為夫妻，2009年6月在臺南市補行結婚登記。婚後2人另於台南市購買新房，並陸續生下2名子女。不料雙方感情生變，女牙醫訴請離婚。她主張，家庭生活開銷、房貸等皆由自己負擔；丈夫則僅自2015年12月起每月支付3萬元之家庭生活費，而且到了2017年9月份就已經不再支付，此外，額外支出的部分還會要求從下個月扣除，對金錢錙銖必較。

妻子還說，丈夫婚前即表示不從事家務，故她負擔絕大部分家務、子女教養照顧責任、生活費用。另外2人間鮮少有親密行為，長子還是人工生殖受孕而來，自己懷上次子後即完全分房，為百分之百無性夫妻，亦幾無交談。故請求判准離婚，並請法院酌定子女監護權。

丈夫則反控，女牙醫常宣稱新購的住宅是個人的地盤，在地盤內任何事都要聽她的，常於發脾氣後，趕小孩及丈夫回舊家，亦或獨自跑去其地盤居住。另外他也反駁不做家事的狀況，說兩幼童的洗澡、吃飯餵食、飯後洗碗、換尿布、倒垃圾、幼童到媬姆家及上下學之接送，幾乎全由自己負責。另外家用方面，婚後的家庭生活開銷，例如房租，小孩媬姆費，育兒生活雜費等大多由自己支付，並非不給家用。

一審台南地院未判准，女牙醫上訴二審後，台南高分院改認定雙方婚姻已生破綻，難以繼續維持，因此判准離婚，並酌定2名子女由女牙醫監護，丈夫每月須支付2子女撫養費各9,391元，到孩子成年為止。案經上訴，最高法院10日駁回上訴確定。