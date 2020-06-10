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摩斯紅茶「剩3分之1」外帶！店員「加滿奉還」她超驚喜：都這樣？　員工解答

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▲▼摩斯漢堡 。（圖／資料照）

▲許多內行透露，摩斯紅茶+檸檬片絕配。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

常有人戲稱摩斯是「被漢堡耽誤的紅茶店」，對於這個副餐飲品給予高評價。一名女網友昨日到摩斯吃午餐，臨走前請店員幫忙將未喝完的紅茶打包；沒想到，對方「補好補滿」讓她超驚喜，直呼根本CP值破表。

女網友昨日在dcard發文提到，「中午睡醒想說吃個家樓下的摩斯罷嘎，點摩斯吉士漢堡+雞塊+冰紅茶，但礙於現在夏天實在沒胃口，於是走之前請店員幫我外帶原本喝剩下3分之1的紅茶。」

請繼續往下閱讀...

結果，店員竟將紅茶補滿再加蓋，讓她瞬間有一種受寵若驚的感覺，不禁笑說「想問每間摩斯都這麼好嗎？不知道有沒有店員可以解答。」

一說到「摩斯紅茶」，果然釣出大票擁護者，「我是不知道能不能加滿，但我常駐摩斯，常常看到客人無視旁邊手搖店，進來點杯紅茶帶走，內行懂喝」、「紅茶好喝+111111，每次去摩斯必點紅茶，不喝就覺得沒來過」、「摩斯的檸檬片紅茶真的讚，完全是速食店飲料霸主XD」、「摩斯紅茶真的是王者，CP值超級高」、「我超級無敵愛摩斯紅茶」。

▲等於賺到了3分之2杯。（圖／翻攝自dcard）

▲等於賺到了3分之2杯。（圖／翻攝自dcard）

另外，不少人笑回，「理論上是不能補滿啦！但可能看妳可愛才補的吧哈哈哈」、「95加滿...謝謝」、「同一間店連續每天喝，兩個月從來沒遇過欸」、「一定是原PO很漂亮」。

對此，前員工及現任員工紛紛現身解答，「其實就是看店員啦！但通常不會在店長或正職面前直接這樣，有一次還是新人的時候，幫客人倒飲料還被罵加太多，加檸檬片是免費的，我曾經遇到要求加5片的哦」、「有幫客人加滿過，因為提早打烊，也有去別的店，結果遇到打烊，得到免費紅茶。摩斯紅茶都是店員自己煮的，難喝一定是店員亂煮」、「現任PT回答妳，應該是店員看妳可愛或者是熟人吧，不然正常我們是不能加的，紅茶+檸檬是內行人的喝法，加奶精也不錯就是太甜」

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