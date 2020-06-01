他好奇「一堆不熟的人設IG摯友」　網秒認同：每次都問號...釣出中肯解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／周亭瑋報導

Instagram上有所謂的「摯友功能」，所以不論發限時動態或是貼文，都能只分享給特定的好友們看。一名網友就發現一個有趣現象，明明很多人不熟，卻將他設成摯友，話題意外引起共鳴，不少人直呼，「我也不懂！」

網友在dcard發文表示，「我總覺得...很多都是不熟的人，可是卻把我設成摯友，還是說他其實全部好友都設摯友。」

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一席話立刻點出許多人心中的疑惑，紛紛附和道「每次被不熟的人設摯友，我的腦袋裡面都是？？？」、「我也是！只是聊過一次天就變成對方的摯友了」、「我有時也不懂，為啥明明跟我不太熟的要把我設摯友」、「摯友只有10位路過」。

▲其實，許多用戶只是為了分類方便而已。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不過，就有網友解釋，會設成摯友，不代表對方真的把你當摯友，「分陌生人和認識的人，我也是很久之後才知道大家會這樣分的」、「可能只是想要分類」、「我是把同事跟陌生人以外的加為摯友，因為偶爾會抱怨工作的事」、「公司、家人以外的都設為摯友」、「我是區分認識本人的人和粉絲」、「摯友只是拿來區分特定族群，誰跟你真的摯友」。

另外，關於摯友設定功能，其他用戶並不會知道你究竟加了哪些人，當別人的限時動態出現「摯友圖示」和綠圈圈提醒，就代表對方把你加進清單裡了。

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