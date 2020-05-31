客運「地獄乾屍腳」竄出！她苦勸失敗...釣出同車勇者　網：看過最恐怖的腳

▲對方把腳饋在扶手上。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前搭客運到嘉義二日遊，怎料剛入座，就目睹一雙嚴重灰指甲的腳，大剌剌地饋在她的扶手上，而且多次提醒未果，在瀕臨崩潰之際，有同車勇者主動跟她換座位，也現身留言串笑說，「換我承擔了！」

女網友在dcard發文訴苦，正當她滿懷欣喜搭上客運，並準備開啟嘉義二日遊時，才走到座位就看到一雙前所未見、極度嚴重灰指甲的腳，毫無公德心地跨在她的扶手上。

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▲勇者現身了。（圖／翻攝自dcard）

她無奈表示，「已經好言相勸多次，也用了嚴厲譴責壞學生的語氣，依然沒有任何效果，可能下去一咪咪，但不久又上來了，還有1個多小時的車程，各位有什麼辦法都來都說，真的會瘋掉。」

當看到原po口中的「噁爛腳」本尊，大票網友也都受不了，直呼「怕爆...到底怎樣的素質可以坐到把腳放在這，用力拍打他椅背斥責呢」、「這真的是我這輩子看過最恐怖的腳，沒有之一」、「我以為是乾屍的腳」、「我彷彿透過螢幕聞到那充滿人生經歷的味道了」、「高清無碼...有夠噁」、「好像殭屍~天啊」。不過，最後有好心男生跟她換座位，妹子才順利得救。

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